Укр Рус
Дім Затишний дім Масивні конструкції відходять у минуле: якою є стеля нового покоління
11 квітня, 13:25
5

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • У 2026 році стелі стали важливою частиною інтер'єру.
  • Популярними є матові, сатинові, фактурні стелі з дерев'яними елементами, 3D-дизайном, дзеркальними та металевими елементами, що візуально розширюють простір.

У 2026 році стеля припинила бути просто "фінальним штрихом" ремонту. Тепер це важлива частина інтер'єру, яка сильно впливає на загальний вигляд кімнати.

Громіздкі конструкції та складний ремонт відходять у минуле. Їх замінюють простіші, акуратніші й довговічні рішення. Про це пише "Радіо Трек".

Яку стелю обрати у 2026 році?

Глянцеві стелі вже не такі популярні. Зараз частіше обирають матові або сатинові варіанти. Їхні основні переваги: 

  • рівна поверхня без тріщин;
  • немає сильного блиску;
  • швидкий і чистий монтаж;
  • можна зробити приховане освітлення.

Окрім білого, популярні й інші кольори: кремовий, світло-сірий, ніжні пастельні відтінки.

Матові натяжні стелі – нова класика / Фото Pinterest

Звичайні гладкі стелі поступово замінюють фактурні. Серед популярних варіантів: 

  • ефект мармуру (венеціанська штукатурка);
  • бетонна текстура;
  • мікроцемент.

Такі стелі унікальні на вигляд, бо кожна поверхня виходить трохи різною. До того ж вони добре поєднуються з деревом і каменем. 

Дерев'яні елементи знову в моді. Зокрема,

  • дерев'яні панелі;
  • рейкові конструкції;
  • балки іноді навіть імітацію паркету на стелі.

Дерево додає кімнаті відчуття тепла і розкоші.

Попит мають також панелі та 3D-дизайн. Дизайнери використовують:

  • геометричні панелі;
  • об'ємні 3D-елементи;
  • акустичні панелі.

Часто їх ставлять не по всій стелі, а лише в окремих зонах як акцент.

У тренді – об'ємна стеля / Фото Pinterest

Дзеркальні та металеві елементи – сміливий варіант дизайну. У тренді:

  • матовий метал (латунь, бронза);
  • ефект старого металу;
  • дзеркальні вставки для розширення простору;
  • панелі з підсвічуванням.

Такі стелі можуть візуально збільшити кімнату, але потребують якісного монтажу. 

Щоб стеля мала гарний вигляд і служила довго:

  • для ванної та кухні обирайте вологостійкі матеріали;
  • у низьких кімнатах не варто робити масивні конструкції;
  • підбирайте стиль під інтер'єр (мінімалізм, лофт, класика тощо).

Сучасна стеля – це вже не просто тло, а важлива частина дизайну. Правильно підібраний варіант може зробити інтер'єр дорожчим на вигляд.

Що таке тренд "розмивання стелі"

Сучасні дизайнери все частіше відмовляються від класичної білої стелі і використовують техніку, яку називають "розмивання стелі". Про це пише Homes and gardens.

Її суть у тому, що стелю фарбують не в білий, а в той самий колір, що й стіни, але в значно світлішому відтінку. Завдяки цьому між стінами і стелею немає різкого переходу, і простір має більш цілісний вигляд.

Такий підхід робить кімнату візуально вищою, бо око не "зупиняється" на контрастній білій стелі. Простір ніби продовжується вгору, тому приміщення здається більшим і легшим. 

Крім того, відсутність різкого контрасту створює більш м'яку і затишну атмосферу, що особливо важливо для невеликих кімнат, де кожен візуальний прийом впливає на відчуття простору. 

Дизайнери також зазначають, що біла стеля сьогодні часто видається занадто різкою і навіть трохи застарілою, особливо в інтер'єрах, де використовують кольорові або теплі стіни. 

Через це все частіше обирають природні та м'які відтінки – бежеві, кремові, світло-сірі або приглушені зелені. 

Ідея полягає в тому, щоб стеля не виділялася, а "підтримувала" загальну кольорову гаму кімнати. 

Ще один важливий момент – це тип фарби. Найкраще працює матове покриття, яке не дає зайвого блиску, рівномірно розсіює світло і робить колір глибшим та спокійнішим. 

Як наслідок "розмивання стелі" створює більш сучасний ефект: кімната видається вищою, гармонійнішою і комфортнішою, а сам інтер'єр сприймається як єдине продумане середовище, а не набір окремих поверхонь.

