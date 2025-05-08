Справжня тиха розкіш: дівчина ефектно оновила інтер'єр спальні
- Дівчина оновила інтер'єр спальні, надихнувшися зображеннями з Pinterest.
- У мережі вона показала, який вигляд мала кімната до та як змінилася після оновлення інтер'єру.
Щоб кімната кардинально змінила вигляд, не обов'язково треба робити ремонт. Достатньо змінити деякі деталі інтер'єру, щоб простір мав новий вигляд.
Стильною і водночас простою ідеєю оновлення інтер'єру поділилася у мережі @limpreom, передає 24 Канал.
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Спальня, як з Pinterest
Дівчина вирішила оновити інтер'єр своєї спальні, адже старий вже набрид. Користувачка надихнулася зображеннями у Pinterest та продумала власний дизайн.
Так, дівчина зауважила, що на картинках з мережі на ліжках було багато подушок, тому на своє вона також поклала 4 штуки, а також 2 ковдри, щоб додати об'єму та текстури. Додали затишку сірі килимки біля ліжка.
На вікно дівчина додала прозору тюль, а на приліжкові тумби – квіти, улюблену статуетку та пару роздрукованих картин. Раніше у спальні стояв робочий стіл, але дівчина вирішила його винести, щоб кімната була виключно місцем для відпочинку.
Доповнило простір дзеркало у повен ріст.
Як оформити спальню: дивіться відео
Раніше у мережі жінка поділилася результатом, як оновила кухню за 4 дні. Кінцевий результат вразив мережу, адже кімнату просто не впізнати.