Справжня тиха розкіш: дівчина ефектно оновила інтер'єр спальні

Щоб кімната кардинально змінила вигляд, не обов'язково треба робити ремонт. Достатньо змінити деякі деталі інтер'єру, щоб простір мав новий вигляд.

Стильною і водночас простою ідеєю оновлення інтер'єру поділилася у мережі @limpreom, передає 24 Канал.

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Спальня, як з Pinterest

Дівчина вирішила оновити інтер'єр своєї спальні, адже старий вже набрид. Користувачка надихнулася зображеннями у Pinterest та продумала власний дизайн.

Так, дівчина зауважила, що на картинках з мережі на ліжках було багато подушок, тому на своє вона також поклала 4 штуки, а також 2 ковдри, щоб додати об'єму та текстури. Додали затишку сірі килимки біля ліжка.

На вікно дівчина додала прозору тюль, а на приліжкові тумби – квіти, улюблену статуетку та пару роздрукованих картин. Раніше у спальні стояв робочий стіл, але дівчина вирішила його винести, щоб кімната була виключно місцем для відпочинку.

Доповнило простір дзеркало у повен ріст.

Як оформити спальню: дивіться відео

Раніше у мережі жінка поділилася результатом, як оновила кухню за 4 дні. Кінцевий результат вразив мережу, адже кімнату просто не впізнати.