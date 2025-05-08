Стильной и одновременно простой идеей обновления интерьера поделилась в сети @limpreom, передает 24 Канал.

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Спальня, как с Pinterest

Девушка решила обновить интерьер своей спальни, ведь старый уже надоел. Пользовательница вдохновилась изображениями в Pinterest и продумала собственный дизайн.

Так, девушка заметила, что на картинках из сети на кроватях было много подушек, поэтому на свою она также положила 4 штуки, а также 2 одеяла, чтобы добавить объема и текстуры. Добавили уюта серые коврики возле кровати.

На окно девушка добавила прозрачную тюль, а на прикроватные тумбы – цветы, любимую статуэтку и пару распечатанных картин. Ранее в спальне стоял рабочий стол, но девушка решила его вынести, чтобы комната была исключительно местом для отдыха.

Дополнило пространство зеркало в полный рост.

Как оформить спальню: смотрите видео

Ранее в сети женщина поделилась результатом, как обновила кухню за 4 дня. Конечный результат поразил сеть, ведь комнату просто не узнать.