Керамічна плитка віджила своє: чим сьогодні оздоблюють ванну кімнату у Європі та США

Колись керамічна плитка була стандартом для ванної. Тепер усе частіше їй на заміну приходять стінові панелі. Вони монтуються швидше, мають менше швів, мають сучасніший вигляд та нерідко обходяться дешевше.

У країнах Європи та Північної Америки панелі давно використовують у новобудовах і готелях. В Україні цей формат лише набирає популярності, але поступово витісняє класичний кахель у сучасних ремонтах. Про це пише "Радіо Трек".

Чому стінові панелі заміняють кахель?

Стінові панелі – це великі листи або плити з вологостійких матеріалів, якими перекривають значну частину стіни.

Головні переваги:

швидкість монтажу;

менше швів і простіший догляд;

не потребують ідеально рівних стін;

простіша заміна окремих елементів;

великий вибір фактур: під дерево, камінь, бетон, мармур чи метал.

З фінансового боку панелі також можуть бути вигіднішими: окрім матеріалу, не потрібно витрачатися на клей, затирку та тривалу роботу майстра.

Найпопулярніші варіанти:

HPL-панелі

Міцний композит високого тиску.

Плюси : не бояться вологи, стійкі до ударів, гігієнічні, мають якісну імітацію натуральних матеріалів.

: не бояться вологи, стійкі до ударів, гігієнічні, мають якісну імітацію натуральних матеріалів. Недолік: висока ціна та монтаж на каркас.

ПВХ-панелі

Найбільш доступний варіант. Часто використовуються для ремонту в орендованій оселі.

Плюси : легкі, просто клеяться, добре переносять вологу.

: легкі, просто клеяться, добре переносять вологу. Мінуси: можуть мати менш дорогий вигляд ніж інші варіанти та легко пошкоджуються. Часто використовуються для швидкого або орендного ремонту.

МДФ із вологостійким покриттям

Добрий баланс між ціною та зовнішнім виглядом. Підходить для "теплих" інтер'єрів із текстурою дерева. Важливо перевіряти рівень вологостійкості та герметизувати шви.

Акрилові панелі

Глянцеві, легкі, водостійкі. Мають чудовий вигляд у мінімалістичних інтер'єрах та з підсвіткою.

Загартоване скло

Рішення для дизайнерських проєктів. Візуально розширює простір, не боїться води, має ефектний вигляд. Недолік – висока вартість і складний монтаж.

Дерево та композитні смоли

Дерево доречне лише в добре вентильованих зонах поза прямим контактом із водою. Смоли використовують для декоративних акцентів – вони можуть імітувати мармур або онікс.

Отже, плитка більше не є єдиним рішенням для ванної кімнати. Можна обрати: ПВХ – для бюджетного варіанту. МДФ – для затишного стилю. HPL – для довговічності. Скло – для преміум-ефекту.

Керамічну плитку поступово витісняють стінові панелі / Фото Pinterest

Як обрати плитку, щоб вона була і сучасна, і цікава водночас?

У 2026 році замість холодних пастелей у ванній кімнаті популярними стануть більш глибокі й елегантні відтінки: пудровий, глиняний, какао, м'які зелені та інші природні кольори. Про це пише House Digest.

Змінюється не лише колір, а й спосіб укладання плитки. Замість традиційної дрібної квадратної плитки дедалі частіше використовують укладання "стопкою", декоративні бордюри та більш виразні композиції. Ідеться не про кардинальну зміну стилю, а про додавання індивідуальності та продуманості простору.

У 2026 році акцент – не на екстравагантності, а на нестандартному підході до знайомих форм.

Гра з формою. Варто звернути увагу на різні формати та навіть на плитку з трохи нерівними, "зістареними» краями" – вона додає характеру.

Висота укладання. Якщо підняти плитку вище по стіні, це візуально збільшить простір і зробить ванну більш продуманою.

Текстура та блиск. Освітлення сильно впливає на сприйняття плитки. У 2026 році в тренді глянцеві поверхні – вони відбивають світло й роблять простір яскравішим.

Невеликі акценти. Якщо повний ремонт не планується, можна почати з малого – оформити нішу в душі, вузьку смугу фартуха чи одну акцентну стіну.

Головне – не відмовлятися повністю від класики, а переосмислити її. Нові кольори, інша геометрія укладання та продумані деталі допоможуть зробити ванну кімнату більш стильною й індивідуальною без радикальних змін.

