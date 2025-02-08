Як захистити дім від протягів з димоходу: 3 прості рекомендації

Традиційні димоходи є важливою архітектурною особливістю будинку, але вони мають один суттєвий недолік – здатність пропускати холодне повітря, що ускладнює обігрів приміщення.

Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, через протяг ви можете втрачати тепло, що призводить до збільшення витрат на опалення. Як захистити димохід від цієї проблеми й зберегти тепло в оселі, розповідаємо далі.

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Як убезпечити дім від протягів з димоходу

Димоходи камінів чи інших систем опалення створюють ефект "відкритого вікна", пропускаючи холодне повітря в будинок та випускаючи тепле. Це може спричинити втрату до 5% тепла в оселі.

Через це у зимовий період важливо закривати димоходи, аби уникнути протягів та надмірних витрат на опалення. Головне тут – не перекривати димохід занадто щільно, щоб запобігти утворенню конденсату та цвілі всередині.

До речі, найпростіше закрити свій димохід саме зсередини. Закриття верхньої частини також допоможе зменшити протяги та запобігти потраплянню сміття, але цю справу варто довіряти виключно професіоналам.

Підготовчий етап

Перед початком роботи важливо виконати кілька підготовчих кроків:

Виміряйте внутрішню порожнину димоходу за допомогою рулетки.

Захистити підлогу довкола димоходу від пилу, використовуючи старі рушники, простирадла чи інші доступні матеріали.

Одягніть окуляри, щоб уникнути попадання бруду в очі.

Камінний "баран"

Цей засіб виглядає як заглушка для димоходу з ручкою. Так званий камінний "баран" зроблений з натуральної овечої вовни, завдяки чому й отримав свою назву. Цей матеріал добре ізолює від протягів та навіть зменшує шум вітру. Завдяки своїй гнучкості він також легко підлаштовується під форму димоходу.

Усе ж, що потрібно зробити для встановлення, це просто проштовхнути його у димохід і злегка потягнути за ручку для надійного закріплення.

Як виглядає камінний "баран": дивіться відео

Камінна куля

Цей варіант є одним із найдоступніших та працює як надувна заглушка, яка блокує потік холодного повітря.

Частково надуйте кулю через спеціальну трубку, вставте її у димохід і потім повністю накачайте до щільного прилягання.

Такий засіб забезпечить відсутність протягів на час до 3 місяців, далі кулю потрібно буде перевірити та за потреби підкачати.

Як встановити камінну кулю: дивіться відео

Парасолька для димоходу

Цей пристрій виглядає як перевернута парасолька, яка блокує потоки холодного повітря та не дає потрапляти в димохід сміттю.

Для блокування протягу її просто потрібно розкрити в димоході, натиснувши кнопку. Завдяки міцній конструкції вона залишається на місці навіть при падінні сміття всередину та не дає витікати теплому повітрю з приміщення.

Як працює парасолька для димоходу: дивіться відео

Заходи безпеки

Використовуючи будь-який захист від протягів у димоході, важливо дотримуватися заходів безпеки. Найголовніше пам'ятати, що перед розпалюванням вогню потрібно зняти захисний пристрій. Інакше є ризик виникнення пожежі або заповнення кімнати димом.