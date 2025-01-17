Однак, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, експерти попереджають, що це може мати серйозні наслідки для дому та здоров’я. Чи варто все ж наважуватись на закриття вентиляційних отворів з урахуванням ризиків, розповідаємо далі.

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Що робити з вентиляцією взимку

Яким би заманливим рішенням не було перекривання вентиляції, щоб трохи зберегти тепло, насправді вентиляційні отвори грають важливу роль у підтриманні циркуляції повітря та регулюванні вологості. Закриття цих отворів може викликати накопичення вологи, особливо у підвалах.

У результаті це може призвести до гниття деревини, тріщини у стінах та викривлення підлоги. Також вологе середовище приваблюватиме комах і гризунів та сприятиме утворенню цвілі, що може потрапити до решти приміщень і негативно вплинути на здоров’я.

Щоб уникнути таких негативних наслідків, але й зберегти тепло за допомогою оптимізації роботи вентиляції, експерти радять її утеплити. Додаткова ізоляція вентиляції допоможе створити тепловий бар’єр, що скоротить втрати тепла, але й не призводитиме до надмірного підвищення вологи.

Крім того, важливо пам'ятати, що вентиляція – це лише частина загальної енергоефективності будинку. Щоб зменшити витрати на опалення, не зайвим також буде утеплити вікна, закривати штори ввечері для збереження тепла, а також закривати усі можливі щілини у домі, щоб уникнути проникнення холодного повітря.