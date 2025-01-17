Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, эксперты предупреждают, что это может иметь серьезные последствия для дома и здоровья. Стоит ли все же решаться на закрытие вентиляционных отверстий с учетом рисков, рассказываем далее.

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Что делать с вентиляцией зимой

Каким бы заманчивым решением не было перекрывание вентиляции, чтобы немного сохранить тепло, на самом деле вентиляционные отверстия играют важную роль в поддержании циркуляции воздуха и регулировании влажности. Закрытие этих отверстий может вызвать накопление влаги, особенно в подвалах.

В результате это может привести к гниению древесины, трещины в стенах и искривление пола. Также влажная среда будет привлекать насекомых и грызунов и способствовать образованию плесени, что может попасть в остальные помещения и негативно повлиять на здоровье.

Чтобы избежать таких негативных последствий, но и сохранить тепло с помощью оптимизации работы вентиляции, эксперты советуют ее утеплить. Дополнительная изоляция вентиляции поможет создать тепловой барьер, что сократит потери тепла, но и не будет приводить к чрезмерному повышению влаги.

Кроме того, важно помнить, что вентиляция – это лишь часть общей энергоэффективности дома. Чтобы уменьшить расходы на отопление, не лишним также будет утеплить окна, закрывать шторы вечером для сохранения тепла, а также закрывать все возможные щели в доме, чтобы избежать проникновения холодного воздуха.