Как пишет 24 Канал со ссылкой на Ideal Home, из-за сквозняка вы можете терять тепло, что приводит к увеличению расходов на отопление. Как защитить дымоход от этой проблемы и сохранить тепло в доме, рассказываем далее.

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Как обезопасить дом от сквозняков из дымохода

Дымоходы каминов или других систем отопления создают эффект "открытого окна", пропуская холодный воздух в дом и выпуская теплый. Это может привести к потере до 5% тепла в доме.

Поэтому в зимний период важно закрывать дымоходы, чтобы избежать сквозняков и чрезмерных затрат на отопление. Главное здесь – не перекрывать дымоход слишком плотно, чтобы предотвратить образование конденсата и плесени внутри.

Кстати, проще всего закрыть свой дымоход именно изнутри. Закрытие верхней части также поможет уменьшить сквозняки и предотвратить попадание мусора, но это дело стоит доверять исключительно профессионалам.

Подготовительный этап

Перед началом работы важно выполнить несколько подготовительных шагов:

Измерьте внутреннюю полость дымохода с помощью рулетки.

Защитить пол вокруг дымохода от пыли, используя старые полотенца, простыни или другие доступные материалы.

Наденьте очки, чтобы избежать попадания грязи в глаза.

Каминный "баран"

Это средство выглядит как заглушка для дымохода с ручкой. Так называемый каминный "баран" сделан из натуральной овечьей шерсти, благодаря чему и получил свое название. Этот материал хорошо изолирует от сквозняков и даже уменьшает шум ветра. Благодаря своей гибкости он также легко подстраивается под форму дымохода.

Все же, что нужно сделать для установки, это просто протолкнуть его в дымоход и слегка потянуть за ручку для надежного закрепления.

Как выглядит каминный "баран": смотрите видео

Каминный шар

Этот вариант является одним из самых доступных и работает как надувная заглушка, которая блокирует поток холодного воздуха.

Частично надуйте шар через специальную трубку, вставьте его в дымоход и затем полностью накачайте до плотного прилегания.

Такое средство обеспечит отсутствие сквозняков на время до 3 месяцев, дальше шар нужно будет проверить и при необходимости подкачать.

Как установить каминный шар: смотрите видео

Зонтик для дымохода

Это устройство выглядит как перевернутый зонтик, который блокирует потоки холодного воздуха и не дает попадать в дымоход мусору.

Для блокировки сквозняка его просто нужно раскрыть в дымоходе, нажав кнопку. Благодаря прочной конструкции он остается на месте даже при падении мусора внутрь и не дает вытекать теплому воздуху из помещения.

Как работает зонт для дымохода: смотрите видео

Меры безопасности

Используя любую защиту от сквозняков в дымоходе, важно соблюдать меры безопасности. Самое главное помнить, что перед разжиганием огня нужно снять защитное устройство. Иначе есть риск возникновения пожара или заполнения комнаты дымом.