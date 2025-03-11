Чи дійсно у ванній кімнаті потрібно стелити теплу підлогу

Неможливо заперечувати факт того, що тепла підлога у ванній кімнаті дарує відчуття розкоші. Вийшовши з ванної чи душу, завжди приємно ступати на теплу плитку. Однак чи дійсно тепла підлога є необхідністю у ванній кімнаті.

Дизайнери відповіли, чи доцільно витрачати бюджет на встановлення цієї технології у ванній кімнаті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Livingetc.

До теми 7 речей, які варто знати перед встановленням теплої підлоги

Переваги теплої підлоги у ванній кімнаті

Дизайнери дотримуються думки, що тепла підлога у ванній кімнаті – це не тільки розкіш, а й дуже корисна функція. Якщо говорити лише про дизайн, то це усуває проблему з радіаторами, які псують інтер'єр, дозволяє мати більше простору для планування, а також покращує спа-атмосферу у кімнаті.

Крім того, тепла підлога у ванній має й практичні переваги. Хоча ця технологія не є обов'язковою, проте вона забезпечує рівномірний розподіл тепла, забезпечує комфорт, а також допомагає позбуватися зайвої вологи у кімнаті. Річ у тім, що у великих ванних кімнатах радіатори нагрівають простір нерівномірно, тому утворюються ділянки, де набагато прохолодніше. З теплою підлогою у ванних кімнатах такої проблеми виникати не буде.



Тепла підлога у ванній кімнаті / Фото Getty Images

Дизайнери також додають, що тепла підлога набагато енергоефективніша, аніж звичайний обігрів радіаторів. Технологія витрачає значно менше ресурсів для підтримки тепла.

До слова, раніше фахівці порівняли, який тип опалення у домі кращий – звичайними батареями чи теплою підлогою.

Важливо пам'ятати, що не все підлогове покриття поєднується з теплою підлогою. Так, ідеальним варіантом будуть плитка або камінь, адже вони найкраще пропускають тепло. Водночас дерево гірше пропускає тепло, тому зазвичай дерев'яну підлогу не рекомендують стелити під теплу підлогу. Звісно, у ванній кімнаті традиційно кладуть плитку, тому й проблем не повинно виникнути з вибором покриття.

У яких ванних кімнатах не варто робити теплу підлогу

Однак тепла підлога не завжди найкраще рішення у ванній кімнаті. До прикладу, якщо кімната невелика, то встановлювати технологію не варто. За словами дизайнерів, це лише марна витрата бюджету, адже такий простір легко обігріє звичайний радіатор.

Крім того, якщо підлога потребує дуже багато модифікацій, то також краще відмовитися від її встановлення.



Чи в усіх ванних кімнатах варто стелити теплу підлогу / Фото Freepik

Коли найкраще стелити теплу підлогу у ванній кімнаті

Встановлення теплої підлоги – процес тривалий. Найкраще встановлювати технологію на етапі будівництва чи капітального ремонту кімнати. Тоді встановити теплу підлогу набагато простіше.

Важливо також звернути увагу на тип теплої підлоги – водяна чи електрична. Вибір системи залежить від самого приміщення. До прикладу, якщо тепла підлога буде встановлена у всьому домі, то краще обирати водяну.

Водночас, якщо тепла підлога лише у ванній кімнаті, то можна встановити електричну, адже вона більш практична, тонка і підходить, якщо теплу підлогу кладуть під час ремонту.