Чи варто витрачати гроші на теплу підлогу вдома: які плюси та мінуси

Немає нічого приємнішого, ніж виходити з душу і відчувати приємне тепло плитки під ногами. Проте така розкіш може бути дорогою, тож виникає питання: чи справді тепла підлога у ванній необхідна?

На думку експертів, для преміальних та дизайнерських інтер'єрів тепла підлога (UFH) вважається майже обов'язковою, передає 24 Канал із посиланням на Livingetc.

Чи потрібно встановлювати теплу підлогу?

Практичні переваги установки UFH:

рівномірно розподіляє тепло по всій кімнаті;

допомагає швидко висихати воді на плитці, що особливо важливо для ванних;

особливо приємна в холодні місяці: плитка або камінь без UFH холодні під ногами – тепла підлога вирішує цю проблему;

ідеально вписується в будь-який інтер'єр. Традиційні радіатори можуть займають місце на стінах і підлозі, а також порушують естетику мінімалістичного дизайну;

тепла підлога використовує менше енергії, щоб обігріти кімнату, ніж традиційні обігрівачі. Вона нагріває не повітря, а підлогу та предмети, які потім поступово віддають тепло в приміщення, тому повітря прогрівається рівномірніше і не витрачається зайва енергія. Завдяки цьому зменшуються рахунки за опалення, адже потрібно менше електрики чи тепла для підтримки комфортної температури;

системи рідко ламаються під час експлуатації, а можливі поломки можна локалізувати без підняття всієї підлоги;

сумісна з різними типами покриттів. Найкраще працює з плиткою та каменем. Також сумісна з тонким ковроліном, ламінатом, вінілом та інженерною деревиною. Не підходить для товстого ковроліну та цільної деревини;

підходить як основне або додаткове джерело тепла. Може обігрівати всю кімнату самостійно або працювати разом із радіаторами.

Тепла підлога не є обов'язковою:

у малих ванних кімнатах або приміщеннях, які рідко використовуються;

якщо вже є ефективний радіатор або рушникосушарка;

коли установка потребує значних фінансових витрат або змін у підлозі.

Теплу підлогу найкраще встановлювати під час повного ремонту або у новобудові.

Для окремих ванних кімнат краще обирати електричну систему: вона тонша і легше встановлюється у вже готові підлоги.

Для великого будинку чи повного ремонту краще обирати водяну систему: вона економніша у довгостроковій перспективі, хоча монтаж займає більше часу.

Тепла підлога допомагає підтримувати затишну температуру без додаткових обігрівачів / Фото з відкритих джерел

Які недоліки теплої підлоги?

Видання Which вказує на недоліки теплої підлоги. Серед них:

Висока вартість встановлення . Особливо водяні системи та монтаж під час ремонту старої підлоги можуть бути дорогими та тривалими.

. Особливо водяні системи та монтаж під час ремонту старої підлоги можуть бути дорогими та тривалими. Складність у старих або погано ізольованих будинках . Якщо приміщення має низьку теплоізоляцію (тонкі стіни, старі вікна, відсутність утеплення підлоги), система може не забезпечити достатнє тепло.

. Якщо приміщення має низьку теплоізоляцію (тонкі стіни, старі вікна, відсутність утеплення підлоги), система може не забезпечити достатнє тепло. Вплив на висоту підлоги . Монтаж системи підлоги підвищує рівень підлоги. Водяні системи зазвичай товстіші, тому можуть впливати на висоту кімнати.

. Монтаж системи підлоги підвищує рівень підлоги. Водяні системи зазвичай товстіші, тому можуть впливати на висоту кімнати. Час прогріву приміщення . Тепла підлога нагріває кімнату від 1 до 1,5 години, електрична трохи швидше.

. Тепла підлога нагріває кімнату від 1 до 1,5 години, електрична трохи швидше. Обмеження по типу покриття . Найкраще працює з плиткою та каменем. Товсті ковроліни або цільна деревина можуть зменшувати ефективність або пошкоджуватися.

. Найкраще працює з плиткою та каменем. Товсті ковроліни або цільна деревина можуть зменшувати ефективність або пошкоджуватися. Ремонт та обслуговування . Поломки зустрічаються рідко, але для ремонту потрібен фахівець. Водяні системи можуть вимагати спеціального обладнання для виявлення проблем (термокамера, тестер вологості).

. Поломки зустрічаються рідко, але для ремонту потрібен фахівець. Водяні системи можуть вимагати спеціального обладнання для виявлення проблем (термокамера, тестер вологості). Необхідність додаткової ізоляції. Щоб тепло йшло в кімнату, а не вниз, під систему треба встановлювати ізоляційні плити, що додає витрат і монтажної роботи.

Який прилад вдома споживає найбільше електроенергії?

Фінансовий експерт Мартін Льюїс назвав сушарку для білизни однією з найенергомісткіших. Він радить сушити речі на повітрі або скорочувати час роботи приладу. Альтернативою може бути осушувач повітря, який споживає менше електрики та підтримує вологість у квартирі. Сушарки можуть витрачати до 10% електроенергії домогосподарства, часто пересушують одяг і споживають більше енергії, ніж холодильник за день.