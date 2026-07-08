Білі меблі більше не в моді: дизайнери назвали головний тренд 2026 року

Гладкі білі меблі, які тривалий час залишалися символом сучасного мінімалізму, поступово втрачають популярність. У 2026 році дизайнери дедалі частіше обирають текстуровані фасади, що додають інтер'єру глибини, затишку та водночас є значно практичнішими у повсякденному використанні.

Як пише , білий мінімалізм поступається "теплому" дизайну. У 2026 році на перший план виходить новий напрямок, який дизайнери називають "теплим мінімалізмом". Його головна особливість – акцент не на кольорі, а на фактурі.

Рифлені, канелюровані та фрезеровані фасади створюють цікаву гру світла й тіні, роблячи приміщення більш об'ємним і виразним без використання великої кількості декору.

Чому текстуровані меблі набирають популярності?

Фахівці пояснюють новий тренд одразу кількома перевагами. Насамперед рельєфні поверхні роблять інтер'єр більш елегантним і додають йому архітектурного характеру. Завдяки грі світла меблі виглядають дорожче та цікавіше навіть у нейтральних кольорах.

Ще одна важлива перевага – практичність. На гладких білих фасадах добре помітні відбитки пальців, пил і дрібні подряпини, тоді як текстуровані поверхні значно краще приховують сліди щоденного користування. Крім того, рельєфні меблі вдало поєднуються з натуральними матеріалами, такими як:

дерево,

камінь,

мармур або метал.

Це допомагає створити більш затишний інтер'єр без відмови від сучасного стилю.

Як виглядає "теплий мінімалізм" в інтер'єрі / Фото Unsplash

Де найкраще використовувати новий тренд?

Дизайнери радять не змінювати всі меблі одразу, а поступово додавати текстуровані елементи в різні кімнати. На кухні рельєфними можуть бути фасади верхніх шаф або кухонного острова. При цьому стільниці рекомендують залишати максимально простими, щоб не перевантажувати простір.

У ванній кімнаті текстуровані тумби під умивальник допомагають створити атмосферу, схожу на сучасний спа-салон. У вітальні чи спальні рельєф можна використовувати для фасадів комодів, шаф або ТВ-тумб. Такі меблі стають не лише функціональними, а й декоративними акцентами інтер'єру.

Чому цей тренд може затриматися надовго?

Експерти вважають, що популярність текстурованих меблів пояснюється прагненням поєднати сучасний дизайн із практичністю. Якщо раніше головним критерієм була бездоганна естетика, то сьогодні дедалі більше людей обирають рішення, які залишаються стильними навіть після років активного використання. Саме тому "теплий мінімалізм" називають одним із найперспективніших напрямків у дизайні інтер'єру 2026 року.