Сучасний вінтаж у сімейному оазисі: чим особливий дім відомого дизайнера Томмі Хілфігера

Колони, аркові стелі та зелені оазиси у кожному куточку – це все про дім відомого світового дизайнера Томмі Хілфігера, де він живе разом зі своєю дружиною Ді. Розкішний особняк у середземноморському стилі розташований у Палм-Біч на березі океану, й дизайнер вирішив показати, який вигляд має його оселя зсередини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Architectural Digest.

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Середземноморська розкіш у домі відомого дизайнера

Томмі та Ді Хілфігер живуть в особняку, який розташований у Палм-Біч, штат Флорида. Побачивши дім на березі океану у 2017 році, подружжя дизайнерів закохалося у нього й захотіло переїхати.



Дім Томмі та Ді Хілфігер / Фото Douglas Friedman, Architectural Digest

Так, будинок у середземноморському стилі має площу близько 465 квадратних метрів. Побудований у 2006 році розкішний особняк має 3 спальні. Головними його особливостями є вишукані колони, аркові стелі та зелені оазиси, які наповнюють кожен куточок маєтку. Томмі Хілфігера особливо підкорило те, що дім побудований за зразком багатьох старих маєтків Палм-Біч, які мають внутрішній двір.



Внутрішній двір особняка / Фото Douglas Friedman, Architectural Digest

Ді Хілфігер поділилася, що відразу захотіла жити в особняку, коли побачила внутрішній двір. Коралові камені, арки, камін на відкритому повітрі створюють неймовірну атмосферу.

Коли пара дизайнерів придбала особняк, то він був оздоблений у темних кольорах. Крім того, червоне дерево, масивні жалюзі, твори мистецтва, драпірування, східні килими та шпалери з візерунками робили атмосферу "важкою". Натомість Хілфігери зробили дім світлим, що подарувало йому нову легку атмосферу.

Дім Томмі Хілфігера всередині: дивіться відео

Сам дім поєднує у собі французький, марокканський та іспанський стилі. Крім того, неймовірного шику середземноморському особняку Хілфігерів додає поєднання сучасних та вінтажних елементів.

Де живе дизайнер Томмі Хілфігер – більше у галереї

Особливістю дому Хілфігерів є те, що є відкритий доступ до води. За словами дизайнера, він має гідроцикли й полюбляє з дружиною підкорювати хвилі.



Томмі Хілфігер разом з дружиною катається на гідроциклі біля дому / Фото Douglas Friedman, Architectural Digest

Весь будинок дизайнера виконаний у світлих відтінках. Колони та високі аркові стелі додають особняку розкоші та наповнюють його середземноморським стилем. Цю естетику підкреслює ніжний декор морської тематики.