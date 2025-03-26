Більшість людей це ігнорує: чи варто перекривати воду вдома перед відпусткою
- Перед відпусткою важливо перекрити воду, щоб уникнути можливих аварій, таких як витоки та затоплення.
- Головний кран для перекриття води зазвичай знаходиться у підвалі, підземному приміщенні або на горищі, і його потрібно закрити перед від’їздом.
Перед тим як вирушити у довгоочікувану подорож, важливо не лише зібрати валізи та купити квитки, а й подбати про безпеку свого житла.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, одним із ключових пунктів тут є необхідність вимкнення водопостачання перед від’їздом. Чосу цей крок є життєво важливим для запобігання можливим аваріям у будинку, розповідаємо далі.
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Чому потрібно вимикати воду перед відпусткою
Залишаючи воду відкритою, ви ризикуєте зіткнутися з серйозними наслідками, такими як витоки та затоплення. Маленький непомітний прорив може перетворитися на справжню катастрофу, якщо вдома нікого не буде, щоб його вчасно усунути.
Через високий тиск води у трубах навіть незначні витоки можуть швидко розширитися та спричинити сильне протікання. Час, проведений у відпустці, може стати критичним фактором, який перетворить тріщину в трубі на значний прорив.
Окрім цього, витоки можуть привернути увагу коріння дерев, що росте під землею. Коріння може проникати в дренажні системи, створюючи засмічення, що своєю чергою погіршить ситуацію. Чим довше триває така проблема, тим серйознішої шкоди вона може завдати вашому житлу.
Як вимкнути воду перед від’їздом
Навіть досвідчені домовласники можуть задуматися, як правильно відключити воду перед подорожжю. Насправді це досить просто.
Головний кран зазвичай розташований у підвалі, підземному приміщенні або на горищі. В деяких будинках він може знаходитись у підсобній коробці біля переднього тротуару або у місці, де водопровідні труби заходять у квартиру.
Щоб вимкнути воду, потрібно перекрити цей клапан і злити залишкову воду з кранів та сантехнічних приладів.
До слова, перед відпусткою важливо не тільки перекрити воду, а й відключити деякі електричні пристрої від мережі, щоб зменшити споживання електроенергії та уникнути пожеж.