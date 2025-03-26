Більшість людей це ігнорує: чи варто перекривати воду вдома перед відпусткою

Перед тим як вирушити у довгоочікувану подорож, важливо не лише зібрати валізи та купити квитки, а й подбати про безпеку свого житла.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, одним із ключових пунктів тут є необхідність вимкнення водопостачання перед від’їздом. Чосу цей крок є життєво важливим для запобігання можливим аваріям у будинку, розповідаємо далі.

До теми Сантехніки назвали 3 найпоширеніші помилки під час самостійного ремонту: що не варто робити

Чому потрібно вимикати воду перед відпусткою

Залишаючи воду відкритою, ви ризикуєте зіткнутися з серйозними наслідками, такими як витоки та затоплення. Маленький непомітний прорив може перетворитися на справжню катастрофу, якщо вдома нікого не буде, щоб його вчасно усунути.

Через високий тиск води у трубах навіть незначні витоки можуть швидко розширитися та спричинити сильне протікання. Час, проведений у відпустці, може стати критичним фактором, який перетворить тріщину в трубі на значний прорив.

Окрім цього, витоки можуть привернути увагу коріння дерев, що росте під землею. Коріння може проникати в дренажні системи, створюючи засмічення, що своєю чергою погіршить ситуацію. Чим довше триває така проблема, тим серйознішої шкоди вона може завдати вашому житлу.

Витоки можуть спричинити серйозні проблеми / Фото Freepik

Як вимкнути воду перед від’їздом

Навіть досвідчені домовласники можуть задуматися, як правильно відключити воду перед подорожжю. Насправді це досить просто.

Головний кран зазвичай розташований у підвалі, підземному приміщенні або на горищі. В деяких будинках він може знаходитись у підсобній коробці біля переднього тротуару або у місці, де водопровідні труби заходять у квартиру.

Щоб вимкнути воду, потрібно перекрити цей клапан і злити залишкову воду з кранів та сантехнічних приладів.

До слова, перед відпусткою важливо не тільки перекрити воду, а й відключити деякі електричні пристрої від мережі, щоб зменшити споживання електроенергії та уникнути пожеж.