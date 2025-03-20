Сучасні тенденції в садівництві: екологічність замість ідеальних газонів

Останніми роками ідеальні доглянуті газони поступово втрачають популярність серед садівників. Замість традиційних зелених пейзажів дедалі більше уваги приділяється рослинам, які сприяють запиленню, посухостійким травам та альтернативним варіантам газонів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, це пов’язано зі зростаючим наголосом на екологічності та сталому розвитку. Які основні тенденції садівництва у зв'язку з цим домінуватимуть у 2025 році, розповідаємо далі.

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Збір дощової води

Концепції ефективного використання води – це новий тренд цього року. Наприклад, це може бути ставок, що збиратиме дощову воду для подальшого використання в саду, або бочка під зливною трубою, що також дозволяє збирати дощову воду для поливу рослин.

Рослини для запилювачів

Запилювачі відіграють ключову роль у підтримці екосистеми. Сучасні тенденції підкреслюють значення біорізноманіття, пропонуючи створювати сади, де дикі тварини та комахи будуть представлені як важливі учасники екосистеми.

Трендовий сад: дивіться фото

Аквапоніка

Аквапоніка – це поєднання аквакультури та гідропоніки, яке дозволяє одночасно вирощувати рибу та рослини. Водночас стічні води аквакультури можуть бути джерелом добрив для рослин, створюючи замкнутий екологічний цикл, що чудово вписується в тренд на екологічність.

Міське садівництво

Цього року також зростає інтерес до вирощування овочів та фруктів у містах. Мінілуки та фруктові дерева як спосіб покращення продовольчої безпеки в урбанізованих районах стають все більш популярними.

Лугові сади

Лугові сади теж залишаються популярною альтернативою традиційним газонам. Вони складаються з місцевих рослин і потребують мінімального догляду, гармонійно поєднуючи квіти та створюючи барвисті та різноманітні композиції.

До речі, польові квіти, які чудово вписують в лугові сади, є одним з головних трендів ландшафтного дизайну 2025 року. Щоб оформити сад з польовими квітами, важливо обрати добре дренований ґрунт на сонячній ділянці, дотримуючись рекомендацій щодо посадки та догляду.