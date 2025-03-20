Как пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart, это связано с растущим акцентом на экологичности и устойчивом развитии. Какие основные тенденции садоводства в связи с этим будут доминировать в 2025 году, рассказываем далее.

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Сбор дождевой воды

Концепции эффективного использования воды – это новый тренд этого года. Например, это может быть пруд, что будет собирать дождевую воду для дальнейшего использования в саду, или бочка под сливной трубой, что также позволяет собирать дождевую воду для полива растений.

Растения для опылителей

Опылители играют ключевую роль в поддержании экосистемы. Современные тенденции подчеркивают значение биоразнообразия, предлагая создавать сады, где дикие животные и насекомые будут представлены как важные участники экосистемы.

Трендовый сад: смотрите фото

Аквапоника

Аквапоника – это сочетание аквакультуры и гидропоники, которое позволяет одновременно выращивать рыбу и растения. В то же время сточные воды аквакультуры могут быть источником удобрений для растений, создавая замкнутый экологический цикл, что прекрасно вписывается в тренд на экологичность.

Городское садоводство

В этом году также растет интерес к выращиванию овощей и фруктов в городах. Мини-луковицы и фруктовые деревья как способ улучшения продовольственной безопасности в урбанизированных районах становятся все более популярными.

Луговые сады

Луговые сады тоже остаются популярной альтернативой традиционным газонам. Они состоят из местных растений и требуют минимального ухода, гармонично сочетая цветы и создавая красочные и разнообразные композиции.

Кстати, полевые цветы, которые прекрасно вписывают в луговые сады, является одним из главных трендов ландшафтного дизайна 2025 года. Чтобы оформить сад с полевыми цветами, важно выбрать хорошо дренированную почву на солнечном участке, соблюдая рекомендации по посадке и уходу.