Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, це пов’язано зі зростаючим наголосом на екологічності та сталому розвитку. Які основні тенденції садівництва у зв'язку з цим домінуватимуть у 2025 році, розповідаємо далі.

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Збір дощової води

Концепції ефективного використання води – це новий тренд цього року. Наприклад, це може бути ставок, що збиратиме дощову воду для подальшого використання в саду, або бочка під зливною трубою, що також дозволяє збирати дощову воду для поливу рослин.

Рослини для запилювачів

Запилювачі відіграють ключову роль у підтримці екосистеми. Сучасні тенденції підкреслюють значення біорізноманіття, пропонуючи створювати сади, де дикі тварини та комахи будуть представлені як важливі учасники екосистеми.

Трендовий сад: дивіться фото

Аквапоніка

Аквапоніка – це поєднання аквакультури та гідропоніки, яке дозволяє одночасно вирощувати рибу та рослини. Водночас стічні води аквакультури можуть бути джерелом добрив для рослин, створюючи замкнутий екологічний цикл, що чудово вписується в тренд на екологічність.

Міське садівництво

Цього року також зростає інтерес до вирощування овочів та фруктів у містах. Мінілуки та фруктові дерева як спосіб покращення продовольчої безпеки в урбанізованих районах стають все більш популярними.

Лугові сади

Лугові сади теж залишаються популярною альтернативою традиційним газонам. Вони складаються з місцевих рослин і потребують мінімального догляду, гармонійно поєднуючи квіти та створюючи барвисті та різноманітні композиції.

До речі, польові квіти, які чудово вписують в лугові сади, є одним з головних трендів ландшафтного дизайну 2025 року. Щоб оформити сад з польовими квітами, важливо обрати добре дренований ґрунт на сонячній ділянці, дотримуючись рекомендацій щодо посадки та догляду.