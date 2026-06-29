Як вижити в +40 без кондиціонера: українка поділилася несподіваними лайфхаками

У період аномальної спеки мешканці Європи шукають прості способи охолодити житло без дорогих систем кондиціонування. Українка, яка проживає в Німеччині, поділилася базовими порадами, які допомагають знизити температуру в оселі навіть у найспекотніші дні.

Своїми порадами поділилася українка з ніком liudmyla.rusina у тіктоці.

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Що допоможе пережити спеку?

За її словами, ключовий принцип – не допустити нагрівання квартири вдень і максимально "вловити" прохолоду вночі.

Закривати вікна вдень і використовувати ролети

Одним із найефективніших способів вона називає закривання вікон ролетами або щільними шторами у денний час. Це допомагає зменшити потрапляння прямих сонячних променів і, відповідно, нагрівання приміщення. Особливо важливо робити це в години максимальної спеки, коли сонце найбільш активне.

Провітрювати квартиру вночі та зранку

Ще одна порада – активне провітрювання житла вночі та рано-вранці, коли температура повітря значно нижча. Саме в цей час можна "завантажити" прохолоду в приміщення, щоб воно довше залишалося комфортним протягом дня.

Менше техніки, що виділяє тепло

Жінка також радить обмежити використання побутової техніки, яка додатково нагріває повітря. Йдеться про праски, духовки та варильні поверхні. За можливості краще переносити приготування їжі на ранкові або вечірні години або обирати холодні страви.

Що допоможе легше пережити спеку: дивіться відео

Окремо вона згадує ще один швидкий спосіб полегшити самопочуття – мокрий рушник на плечі або шию. Цей метод допомагає швидко знизити відчуття перегріву, особливо коли температура в квартирі вже піднялася.

Як адаптуються до спеки в Європі?

Через зростання кількості спекотних днів у Європі такі прості побутові методи стають дедалі популярнішими. У країнах, де кондиціонери є рідкістю або їх використання обмежене, мешканці активно використовують:

природну вентиляцію,

затінення,

мінімізацію джерел тепла в оселі.

Фахівці зазначають, що поєднання таких базових правил часто дозволяє суттєво знизити температуру в житлі без додаткових витрат на електроенергію.

Раніше ми писали, що кондиціонери у Німеччині – справжня рідкість. Основною перешкодою для їх встановлення є конструкція більшості житлових будівель. Ситуацію ускладнюють суворі будівельні норми, особливо в історичних районах міст, де будь-які зміни фасадів можуть бути заборонені.