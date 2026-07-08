Штрафи за кондиціонери в Україні: кого попередили про можливі санкції

Власників кондиціонерів в Україні попередили про можливу відповідальність через неправильне відведення конденсату. Хоча окремого загальнодержавного штрафу за стікання води із зовнішнього блоку на тротуари, фасади чи перехожих наразі немає, це не означає, що власники кондиціонерів повністю звільнені від відповідальності.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №4619, який пропонував запровадити адміністративні штрафи за неналежний монтаж кондиціонерів.

Про що мовилося у законопроєкті?

Документ передбачав покарання у розмірі:

1700 гривень за перше порушення,

3400 гривень – за повторне протягом року.

Мовиться про випадки, коли конденсат із зовнішнього блоку потрапляє на фасади будівель, тротуари, проїжджу частину або створює незручності для пішоходів. Втім, законопроєкт так і не був ухвалений, тому ці санкції не набули чинності.

Яка відповідальність існує зараз?

Попри відсутність спеціального штрафу на державному рівні, власники кондиціонерів повинні дотримуватися вимог місцевих правил благоустрою. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати власні норми щодо монтажу зовнішніх блоків і відведення конденсату.

Крім того, якщо через неправильне встановлення кондиціонера буде пошкоджене чуже майно або завдано шкоди здоров'ю людини, власник обладнання може бути зобов'язаний відшкодувати збитки відповідно до норм цивільного законодавства.



Штрафи за кондиціонери в Україні / Фото Unsplash

Як це питання вирішують в інших країнах?

У низці європейських держав вимоги до встановлення кондиціонерів є значно суворішими. Наприклад, у Румунії законодавство забороняє скидати конденсат із зовнішніх блоків на тротуари чи дороги. Власники повинні забезпечити належний відвід води, а за порушення цих правил можуть отримати значні штрафи, які в перерахунку становлять близько 20 тисяч гривень.

Що радять фахівці?

Експерти рекомендують ще під час встановлення кондиціонера подбати про правильний відвід конденсату. Це допоможе уникнути конфліктів із сусідами, скарг від перехожих та можливих претензій у разі пошкодження майна. Особливо актуальним це є для мешканців багатоквартирних будинків, де вода з кондиціонера може потрапляти на нижні балкони, вікна, фасади будівель або громадські місця.