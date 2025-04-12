Очистить будь-який текстиль: бюджетний та ефективний засіб для прибирання у домі своїми руками

Інколи найефективніший засіб для прибирання можна зробити своїми руками. Для цього достатньо змішати звичні інгредієнти, які є у кожній оселі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @dianagologovets.

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Універсальний засіб для миття текстилю

Українська блогерка Діана Гологовець у тіктоці поділилася універсальним засобом для прибирання, яке ідеально очищує будь-які текстильні вироби у домі – від диванів до килимів.

Для цього потрібно змішати:

300 мілілітрів води,

1 столову ложку соди,

1 столову ложку будь-якого засобу для миття (можна для посуду),

2 столових ложки оцту.

Усі компоненти слід змішати та перелити у пляшку з пульверизатором.

Цим чудо-засобом я відмиваю усі світлі меблі – дивани та крісла, на яких часто залишаються плями від їжі. Також це круто працює на килимах,

– зауважила блогерка.

Універсальний засіб для прибирання дивіться відео

До слова, раніше 24 Канал поділився способами, як ефективно видалити жир з кухонних шаф.