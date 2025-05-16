Чому тріскає плитка у ванній: всі можливі причини

Коли тріскається плитка у ванній кімнаті – це завжди неприємно. А особливо, якщо це новий ремонт.

Ця проблема може бути спричинена кількома причинами. Про це пише 24 Канал.

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Чому може тріскатись плитка у ванній

Надмірне навантаження

Якщо на плитку падають важкі предмети, або на підлозі стоїть важка техніка без прокладок, це може призвести до тріщин.

Температурні коливання

Підлога з підігрівом або великі перепади температур у ванній можуть спричинити розширення або стискання матеріалів. І, як наслідок, виникають тріщини.

Погана якість матеріалів

Дешева або бракована плитка може мати мікротріщини, або ж просто не витримувати навантаження або температурних перепадів.

Крім цього, неякісний клей або затирка також можуть призвести до порушення цілісності плитки.

Неправильне укладання плитки

Відсутність деформаційних швів теж може стати причиною. Адже під час укладання потрібно залишати місце для розширення при зміні температури або вологості. Якщо цього немає, то плитка "тисне" одна на одну.



Плитку важливо укладати правильно / Freepik

Також причиною може стати неякісне нанесення клею. Якщо він нанесений нерівномірно або він погано зчепився з основою, отже плитка не тримається міцно, тож може з часом потріскати.

Ще одна можлива помилка – укладання на нестабільну або вологу основу. Наприклад, на дерево, фанеру чи не просушену стяжку.

Деформація основи

Плитка може потріскатися, якщо основа, на яку її поклали, деформувалася. Це може трапитися через усадку будівлі (особливо в новобудовах), нестабільну підлогу (наприклад, дерев'яні лаги, що прогинаються) або тріщини в стяжці.

Загалом, готуючись до ремонту, варто з'ясувати, де не варто класти плитку, щоб уникнути проблем у майбутньому.