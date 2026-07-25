Як зробити ремонт бюджетнішим: будівельник назвав рішення, які допоможуть заощадити

Ремонт квартири часто обходиться дорожче, ніж очікують власники. Водночас скоротити бюджет можна не лише завдяки дешевшим матеріалам, а й за рахунок продуманих рішень, які не погіршують якість і зовнішній вигляд житла.

Будівельник з ніком lesnik.pro в Instagram поділився кількома порадами, які допомагають зробити ремонт доступнішим без суттєвих компромісів.

Які рішення у ремонті допоможуть заощадити?

Покладіть вінілову підлогу одним контуром

Ще один спосіб зекономити – використовувати вінілову підлогу по всій квартирі без порогів і переходів між кімнатами. За словами будівельника, таке рішення не лише здешевлює роботи, а й робить інтер'єр візуально цілісним. До того ж не потрібно купувати додаткові стикувальні елементи для різних покриттів.

Обирайте фарбовані стіни

Замість дорогих декоративних покриттів або шпалер будівельник рекомендує звернути увагу на звичайне фарбування стін. Фарбовані стіни коштують дешевше, їх простіше оновлювати в майбутньому, а у разі пошкодження можна легко підфарбувати окрему ділянку без повного ремонту кімнати.

Натяжна стеля допоможе скоротити витрати

Ще одним бюджетним рішенням будівельник називає натяжну стелю. Вона монтується швидко, приховує нерівності перекриття та дозволяє уникнути тривалих і дорогих штукатурних робіт. Крім того, у таку стелю легко інтегрувати сучасне освітлення.

Один санвузол – менше витрат

Якщо йдеться про двокімнатну квартиру, будівельник радить добре подумати, чи справді потрібен другий санвузол. Кожен додатковий санвузол означає більше витрат на плитку, сантехніку, інсталяції, меблі, оздоблення та монтаж. Якщо сім'я невелика, один повноцінний санвузол може бути цілком достатнім і допоможе суттєво зменшити бюджет ремонту.

Які рішення у ремонті допоможуть заощадити: дивіться відео

Як заощадити без втрати якості?

Будівельник наголошує, що головний принцип економії – не купувати найдешевші матеріали, а приймати практичні рішення ще на етапі планування. Саме продуманий вибір оздоблення, покриттів і планування допомагає скоротити витрати, не жертвуючи комфортом та довговічністю ремонту.