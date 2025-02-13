Банку з-під компоту можна перетворити на вишукану вазу: ідея домашнього декору

Зробити простір вишуканим можна своїми руками і без зайвих зусиль. До прикладу, звичайну банку з-під компоту можна перетворити на вишукану вазу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку @uandriyashykk.

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Як зробити вазу своїми руками

Різні банки можуть стати предметом декору. До прикладу, 3-літрову банку з-під компоту можна перетворити на вишукану вазу. Для цього знадобиться лише фарба і трохи вільного часу.

Так, варто взяти білу аерозольну фарбу у балончику та зафарбувати банку. Після того слід взяти інший колір (блогерка обрала золотий) й пофарбувати лише верхній край. При цьому не потрібно клеїти скотч для рівної смужки, а навпаки – кольори повинні змішатися, створюючи ефект градієнта.

Ідея, як перетворити банку на вазу: дивіться відео

Блогерка зауважила, що у такій вазі гарний вигляд матимуть як сухоцвіти, так і живі квіти.

Також блогерка показала інший дизайн, однак його повторити зовсім не складно. Для цього потрібно придбати лише ущільнювач та фарбу.

Так, потрібно відділити захисну стрічку та приклеїти ущільнювач до банки. Надати можна різної текстури – від рівних смужок то зигзагів. Коли вся банка буде покрита ущільнювачем, його можна пофарбувати в один колір.

Як зробити вазу зі звичайної банки: дивіться відео

Така ваза має стильний вигляд. Сухоцвіти, пшениця чи гілочки квітів матимуть неперевершений вигляд у такій декоративній вазі.