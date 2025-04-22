Швидко створять затишок і красу у саду: найкращі вічнозелені кущі

Вічнозелені кущі – це чудовий вибір для тих, хто прагне мати привабливий сад протягом усього року. Вони додають структурності, кольору й захисту приватності незалежно від сезону.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, хоча ці рослини часто асоціюються з повільним ростом, існує чимало сортів, які ростуть напрочуд швидко, дозволяючи за короткий час перетворити ландшафт. На які рослини варто звернути увагу, розповідаємо далі.

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Мірика восконосна

Цей кущ може виростати до 1,5 метра на рік. Він підходить для створення живоплотів і захисних екранів, добре переносить різні умови освітлення й ґрунту.

Камелія

Відомий своєю витонченістю, кущ камелії поєднує декоративне листя з пишними квітами. Цвіте з пізньої осені до ранньої весни, що гарантуватиме красу саду надовго.

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Лавровишня

Простий у догляді варіант для тих, хто хоче щільний і привабливий екран приватності з весняним ароматом.

Падуб

Ця рослина має різні сорти, що швидко ростуть і радують ягодами та щільним листям.

Туя

Ідеальна для створення вітрозахисту або зеленого паркану. Може виростати до метра щороку.

До речі, обираючи кущі для свого саду, важливо враховувати освітлення, бо лише деякі рослини процвітають в тіні.