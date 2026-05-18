Повернення кухонних "вікон-передач": чому тренд із 70-х знову стає популярним у 2026 році

У 70-х і 80-х роках кухонні "вікна-передачі" були доволі поширеним елементом інтер'єру. Втім з появою відкритих планувань їх прибирали, адже вони здавалися незручними й "старомодними".

Однак у 2026 році "вікна-передачі" несподівано повертаються в сучасний дизайн кухонь. Про це пише Homes and gardens.

Чому "вікна-передачі" знову популярні?

Дизайнери пояснюють це зміною підходу до організації простору.

Повністю відкриті кухні вже не здаються ідеальним рішенням: людям знову хочеться трохи приватності, зонування і відчуття окремих кімнат, але без повної ізоляції. Саме тому кухонне віконце знову стає актуальним – воно дозволяє зберігати зв'язок між приміщеннями, спілкуватися або передавати страви, але при цьому кухня залишається окремою функціональною зоною.

Кухонні "віконця" також цінують за атмосферність. Вони додають інтерєру характеру й певної "історії", нагадуючи про старі будинки з продуманими деталями. Деякі дизайнери навіть вважають, що такі речі роблять простір більш живим і менш стерильним, особливо на тлі довготривалого тренду мінімалізму.

Сучасні варіанти "віконець" відрізняються від тих, що були раніше. Часто це акуратно інтегровані конструкції зі склом, іноді рифленим або матовим, щоб пропускати світло, але частково приховувати кухню. Важливо, що зараз такі рішення закладають одразу на етапі проєктування, щоб вони були як частина архітектури, а не як випадковий отвір у стіні.

Отже, повернення кухонних "віконець" – це не просто ностальгія за минулим, а спроба знайти баланс між відкритими просторами та затишком.

Кухонні "віконця" повертаються у моду / Фото Laura Dart / Well x Design / Shannon Dupre / HØLTE

Якою буде кухня у 2026 році?

У 2026 році кухонні тренди рухаються у двох напрямках одночасно: з одного боку – до великих, ефектних і навіть "монументальних" рішень, з іншого – до прихованих, розумних і максимально функціональних систем. Дизайнери поєднують красу й технології так, щоб кухня стала не просто місцем для готування, а повноцінним центром життя. Про це пише Architectural Digest.

Одним із найпомітніших трендів стали дуже великі мийки. Вони можуть сягати майже двох метрів і перетворюються на багатофункціональні робочі зони для готування, сервірування або навіть вечірок.

Ще одна помітна тенденція – повернення глибоких, насичених кольорів. Замість білих і сірих кухонь усе частіше використовують теплі природні відтінки: червонуватий камінь, теракоту, темні землисті тони. Вони роблять простір більш затишним і "живим".

Велику роль у 2026 році відіграють і матеріали. Звичайна плитка та кераміка виходять за межі фартуха – їх використовують для стільниць, меблів і навіть ручок. Це не лише про стиль, а й про практичність: такі поверхні легко мити, вони довговічні та можуть мати різні кольори й текстури.

Також з'являється тренд на "приховані" рішення. Частину зберігання ховають у меблях так, щоб кухня була чистою, але залишалася максимально функціональною. Шафи можуть відкриватися незвично, а внутрішні системи зберігання стають більш продуманими й компактними.

Ще один напрям – технології у воді. Сучасні змішувачі можуть одразу подавати холодну, гарячу або газовану воду, а холодильники навіть мають вбудовані системи льоду. Це зменшує кількість окремих приладів і робить кухню більш зручною.

Окремо дизайнери звертають увагу на екологічність. У кухнях все частіше з'являються системи для компосту, які інтегровані прямо в меблі й дозволяють переробляти харчові відходи майже автоматично.

Кухня 2026 року – це поєднання великого дизайну, природних матеріалів, розумних технологій і прихованих рішень, які роблять простір одночасно красивим, зручним і сучасним.

Який ще тренд з 70-х повертається у кухонні інтер'єри?

У 2026 році кухонний дизайн відходить від холодного мінімалізму та стерильних поверхонь. Замість цього з'являється більше тепла, текстур і "живих" матеріалів.

Один із головних трендів – повернення плиткових стільниць, які були популярні ще у 70-х, але зараз отримали сучасне переосмислення.

Експерти зазначають, що ідеально гладкі поверхні поступово поступаються місцем матеріалам із характером і фактурою. Плитка в цьому випадку додає кухні більш домашнього вигляду: шви, легкі нерівності та гра світла роблять простір менш "штучним" і більш затишним.

Особливо популярним стає використання плитки не лише на фартусі, а й на кухонних островах або навіть по всій поверхні – від стільниці до стін. Такий підхід перетворює кухню на цілісний дизайнерський простір із виразним акцентом.