Навіщо і як плести вінок на Івана Купала: покрокова інструкція
В Україні свято Івана Купала відзначають у ніч з 23 проти 24 червня. У цей період люди виконують стародавні обряди. Один із найдавніших ритуалів – пускання вінка по воді.
У такий спосіб незаміжні дівчата намагалися вгадати, яке ж майбутнє на них чекає, пише Дім.
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Навіщо на Купала пускають вінки по воді?
У давнину люди вірили, що те, як поводиться вінок на воді, показує долю дівчини:
- Якщо вінок поплив далеко і рівно, вважалося, що дівчину чекає щасливе життя і ймовірне швидке заміжжя;
- Якщо вікнок крутився, застрягав або тонув, то це означало, що заміжжя дівчині не бачити щонайменше до наступного року;
- Якщо вінок припливав до берега, то вірили, що майбутній наречений чекає на дівчину там.
Часто у вінок ставили свічку. Якщо вона не гасла, то це означало, що майбутній шлюб буде щасливим.
Ворожіння на купальських віночках / Фото Pinterest
Які квіти вплітати у вінок?
Традиційно вінок робили з польових квітів і трав, кожна з яких мала символічне значення:
- ромашка – чистота і вірність;
- волошка – ніжність і краса;
- мак – родючість;
- барвінок – вічне кохання;
- калина – жіноча краса;
- любисток – любов і відданість;
- м'ята та хміль – спокій і гнучкий розум;
- деревій – сила і свобода;
- чорнобривці – краса і відданість;
- верес – удача.
Також іноді додавали злаки – пшеницю чи жито, щоб попросити добрий урожай.
Купальські віночки роблять з польових квітів і трав / Фото Pinterest
Як зробити купальський вінок?
Купальський вінок плетуть так, щоб він тримав форму кола і був щільним, без великих проміжків між квітами.
Спочатку збирають польові квіти та трави з довгими, гнучкими стеблами – саме вони найкраще підходять для плетіння.
Далі роблять основу: або згинають одне міцне стебло в кільце, або беруть кілька травинок і сплітають їх у "кісочку", яка стане каркасом.
Після цього починають сам процес плетіння. Першу квітку прикладають до основи й обгортають її стеблом так, щоб вона міцно трималася. Потім поруч додають наступну квітку, трохи перекриваючи попередню, і знову фіксують її стеблом. Так рухаються поступово по колу, щоразу додаючи нові квіти й трави.
Головне правило – кожна наступна квітка має щільно притискатися до попередньої, щоб вінок був густим і не розпадався. Плетіння продовжують, поки коло не замикається повністю.
Коли вінок готовий, кінці основи акуратно з'єднують і вплітають у загальну структуру, щоб місце стику було непомітним і міцним.
Є ще простіший метод плетіння – за принципом косички. Для цього треба взяти три хороші стебла і заплести їх як косу. Після кожних двох плетінь треба додавати нові квіти. Закріпити готовий вінок можна ниткою, зав'язати стеблом чи красивою стрічкою.
Покрокова інструкція з плетіння купальського вінка: дивіться відео
Раніше ми писали про те, що які страви мають бути на столі на Івана Купала.