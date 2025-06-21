Миємо підлогу після ремонту: ефективні способи та практичні поради

Після ремонту навіть найкрасивіший інтер'єр може затьмарити пил, будівельне сміття та плями на підлозі. Залишки клею, цементного пилу, фарби або шпаклівки потребують ретельного прибирання.

Особливо це стосується підлоги, яка чи не найбільше страждає від забруднення. Перевірені способи, як швидко, безпечно та ефективно відмити підлогу після ремонту, з урахуванням типу покриття, розповідає 24 Канал.

Також цікаво Помилки, які псують дерев’яні підлоги: чого слід уникати під час прибирання

Почніть із сухого прибирання

Перший крок – видалити пил і сміття. Зберіть великі залишки вручну або пилососом, підметіть підлогу м’якою щіткою, щоб не подряпати поверхню.

Повторіть процедуру двічі – після першого збору пилу зазвичай залишається ще один тонкий шар, який потрібно зібрати.

Використовуйте воду з м’яким мийним засобом

Для базового вологого прибирання підійде тепла вода з додаванням нейтрального мийного засобу (наприклад, для миття посуду або спеціального засобу для підлог).

Використовуйте дві ємності – одну з мильною водою, іншу з чистою для полоскання швабри.

Міняйте воду часто, інакше просто розмажете бруд по підлозі.

Швабра має бути добре віджатою – надлишок води може пошкодити ламінат, паркет або дерев’яну підлогу.

Після ремонту на підлозі може залишатись багато бруду / Фото Freepik

Як прибрати залишки будівельних матеріалів

Якщо це цементний або шпаклювальний пил, після сухого прибирання протріть підлогу кілька разів водою з оцтом (1:5) або спеціальними засобами для прибирання після ремонту. Добре працюють засоби з позначкою "антипил".

Коли ж йдеться про плями фарби, їх можна змити вологою ганчіркою або спиртовим розчином. Засохлі плями варто обережно зішкребти пластиковим шпателем або змочити й зняти через 10 – 15 хвилин.

Водночас якщо доводиться працювати з клеєм або монтажною піною, допоможе спеціальний розчинник або м’який ацетон. Для делікатних підлог спробуйте рослинну олію: нанесіть, зачекайте, зітріть.

Також уникайте сильних хімікатів на ламінаті, паркеті, лінолеумі – вони можуть пошкодити покриття або залишити плями.

Поради для кращого результату

Миття підлоги після ремонту – це не просто справа чистоти, а важливий етап захисту вашого інтер’єру. Залежно від типу покриття та характеру забруднення, підбирайте м’які, але ефективні методи. І пам’ятайте: головне – не поспішати та не терти абразивами.

Натомість використовуйте мікрофібру – вона краще збирає залишковий пил і не лишає ворсу.

Крім того, не змішуйте різні засоби в одному відрі – це може зіпсувати поверхню. Якщо сумніваєтесь, протестуйте засіб на непомітній ділянці.

Ретельне поетапне прибирання збереже вашу підлогу красивою і без пошкоджень на довгі роки.

До речі, якщо вам потрібно відмити підлогу після ремонту, врахуйте, що є час, коли цього не можна робити.