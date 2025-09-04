Простора та велика кухня – це мрія, яку не завжди вдається втілити в реальність, адже не всі будинки та квартири передбачають достатньо місця для цього простору.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, деякі корисні поради від дизайнерів можуть допомогти зробити будь-яку маленьку кухню набагато більшою. Що для цього варто зробити, розповідаємо далі.

Як зробити маленьку кухню просторішою?

Використовуйте світліші кольори

Теплий білий, універсальний бежевий, ніжно-блакитний – усі ці та інші подібні кольори можна класифікувати як світліші. Саме їх бажано обирати для малих кухонь, адже вони відбивають більше світла та роблять кімнату більшою та просторішою.

Встановіть однорідну підлогу

Якщо у вас є можливість встановити на кухні таку саму підлогу, як у суміжних кімнатах, варто це зробити. Це створює плавний перехід і запобігає відчуттю обмеженості простору.

Розберіться зі стільницями

Очищення стільниць може мати надзвичайно великий вплив, і, на щастя, це те, що може зробити кожен. Чим менше місця використовується, тим більшою здаватиметься кухня.

Прості прийоми можуть додати простору на кухні / Фото Freepik

Використовуйте панельні фасади

Це створює безшовний вигляд, завдяки якому шафи, а отже, і сама кухня, здаються довшими та ширшими.

Відкрийте неочікувані стіни

Якщо у вас є окреме місце для зберігання речей на кухні чи навіть частково відкрита стіна в коридор, використайте їх, щоб створити відчуття простору.

Які додаткові поради можуть розширити кухню?

Перш за все, важливо з'ясувати, чому простір відчувається маленьким. Іноді в усьому винні типові помилки планування кухні, через які вона здається тісною.

Виходячи з цього, деякі особливості можна усунути, або скористатися іншим підходом. До прикладу, використати простір над кухонними шафами, аби додати більше місця для зберігання та розширити таким чином площу кухні.