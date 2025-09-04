Просторная и большая кухня - это мечта, которую не всегда удается воплотить в реальность, ведь не все дома и квартиры предусматривают достаточно места для этого пространства.

Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, некоторые полезные советы от дизайнеров могут помочь сделать любую маленькую кухню намного больше. Что для этого стоит сделать, рассказываем далее.

Как сделать маленькую кухню более просторной?

Используйте более светлые цвета

Теплый белый, универсальный бежевый, нежно-голубой – все эти и другие подобные цвета можно классифицировать как более светлые. Именно их желательно выбирать для малых кухонь, ведь они отражают больше света и делают комнату больше и просторнее.

Установите однородный пол

Если у вас есть возможность установить на кухне такой же пол, как в смежных комнатах, стоит это сделать. Это создает плавный переход и предотвращает ощущение ограниченности пространства.

Разберитесь со столешницами

Очистка столешниц может иметь чрезвычайно большое влияние, и, к счастью, это то, что может сделать каждый. Чем меньше места используется, тем больше будет казаться кухня.

Простые приемы могут добавить пространства на кухне / Фото Freepik

Используйте панельные фасады

Это создает бесшовный вид, благодаря которому шкафы, а следовательно, и сама кухня, кажутся длиннее и шире.

Откройте неожиданные стены

Если у вас есть отдельное место для хранения вещей на кухне или даже частично открытая стена в коридор, используйте их, чтобы создать ощущение пространства.

Какие дополнительные советы могут расширить кухню?

Прежде всего, важно выяснить, почему пространство чувствуется маленьким. Иногда во всем виноваты типичные ошибки планировки кухни, из-за которых она кажется тесной.

Исходя из этого, некоторые особенности можно устранить, или воспользоваться другим подходом. К примеру, использовать пространство над кухонными шкафами, чтобы добавить больше места для хранения и расширить таким образом площадь кухни.