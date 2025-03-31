Прості способи покращити свій газон, не витративши ні копійки
- Покращити газон без витрат можна, видаляючи бур’яни вручну або заливаючи їх окропом, прибираючи сміття та згрібаючи листя для використання як мульчу.
- Очищення вуличних меблів, створення садових бордюрів з природних матеріалів та обмін рослинами з сусідами також сприяють покращенню зовнішнього вигляду двору.
Якщо ви хочете зробити свою прибудинкову територію привабливішою, це не повинно коштувати дорого. На щастя, існує багато способів покращити зовнішній вигляд двору без зайвих витрат.
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, трішки креативності та трохи зусиль – і ваш газон стане виглядати значно краще. Як покращити свою територію без фінансових витрат, розповідаємо далі.
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Видаліть бур’яни
Бур’яни можуть значно псувати вигляд вашого газону. Замість того, щоб купувати дорогі хімікати, можна використовувати простіші методи. Наприклад, залийте бур’яни окропом – це ефективний спосіб боротьби з ними, особливо на ранніх стадіях росту. Також можна просто видаляти бур’яни вручну, переконавшись, що ви повністю витягаєте корінь, щоб вони не виросли знову.
Приберіть сміття та зайві предмети
З часом на подвір’ї можуть накопичуватися старі меблі, зламаний декор або сміття, принесене вітром. Озирніться навколо та визначте, що можна прибрати або переробити. Старі пластикові меблі можна віддати на вторинну переробку, а деякі предмети декору – використати для творчих проєктів.
Згрібайте листя та прибирайте гілки
Розкидане листя та гілки можуть зробити газон недоглянутим. Згрібання листя – швидкий спосіб покращити вигляд двору. Далі подрібнене листя можна використати як натуральну мульчу для саду або додати у компост.
Очистьте терасу та вуличні меблі
Якщо ваші меблі або доріжки вкрилися пилом та брудом, візьміть відро з водою, трохи мила та щітку для чищення. Простий розчин оцту, мила для посуду та води допоможе відновити чистоту ваших меблів.
Створіть садовий бордюр своїми руками
Окантовка клумб допоможе зробити двір доглянутішим. Це можна зробити безкоштовно, використовуючи природні матеріали – наприклад, великі камені або дерев’яні колоди. Якщо у вас немає матеріалів, просто викопайте вузьку траншею по краях клумби – це допоможе створити чіткі межі між травою та квітами.
Обмінюйтеся рослинами з сусідами
Якщо вам потрібні нові рослини, запитайте у друзів чи сусідів, чи можуть вони поділитися живцями своїх квітів. Багато рослин можна розмножувати простим способом – зрізавши частину стебла та укорінивши її у воді або ґрунті.
Обрізайте кущі
Кущі можуть швидко втрачати форму, якщо їх не обрізати. Регулярний догляд допоможе зробити ваш сад більш акуратним. Важливо знати, коли краще виконувати обрізку – зазвичай це потрібно робити після періоду цвітіння.
Використовуйте старі шини для декору
Старі шини можуть стати оригінальним елементом ландшафтного дизайну. З них можна зробити кашпо для квітів або навіть гойдалку для дітей. Їх також можна пофарбувати в яскраві кольори, щоб додати цікавий акцент у вашому дворі.
Використовуйте природні матеріали
Замість купівлі нового декору, використовуйте матеріали, які можна знайти у природі. Наприклад, великі камені можуть стати частиною садового ландшафту, а з гілок можна зробити оригінальні конструкції для підтримки в'юнких рослин.
До речі, щоб газон виглядав гарно у будь-яку пору року, за ним важливо доглядати постійно. Створення графіка догляду за газоном допомагає підтримувати його здоров'я та зовнішній вигляд упродовж всього року.