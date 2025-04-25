Найпоширеніші помилки у догляді за гортензіями: як уникнути втрати цвітіння

Гортензії – одні з найулюбленіших садових рослин, і не дарма: вони відносно невибагливі, гарні та довговічні. Проте навіть ці витривалі красуні потребують правильного догляду.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, деякі поширені помилки можуть призвести до в’янення, відсутності цвітіння або уповільнення росту. Чого слід уникати, аби гортензія тішила сад протягом багатьох років, розповідаємо далі.

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Неправильне розташування

Гортензії найкраще почуваються у півтіні. Особливо важливо уникати післяобіднього сонця – воно може пошкодити листя та зменшити інтенсивність цвітіння.

Обрізка не в той час

Обрізка – делікатна справа для гортензій. Обрізаючи надто пізно навесні або восени, ви можете випадково видалити вже сформовані квіткові бруньки. Гортензії, які цвітуть на "старій деревині", краще обрізати одразу після завершення цвітіння. Якщо ви не встигли, зачекайте до весни й видаляйте лише мертві гілки. Сорти, що цвітуть на "новій деревині", можна обрізати пізно восени або ранньою весною, до формування нових бруньок.

Небезпечне сусідство з іншими рослинами

Деякі рослини виділяють у ґрунт речовини, які можуть гальмувати ріст гортензій. До таких належать чорний волоський горіх, соняшники, золотарник і форзиція. Варто уникати їхнього сусідства, аби не нашкодити чутливій кореневій системі гортензії.

Неправильний полив

Гортензії потребують приблизно 2,5 сантиметри води на тиждень. Надлишок вологи не менш шкідливий, ніж її нестача – застійна вода може призвести до гниття коренів. Водночас пересушення призводить до в’янення листя та квітів. Найважливіше – забезпечити хороший дренаж.

Гортензії потребують уважного догляду / Фото Freepik

Гортензії потребують регулярного зволоження. Особливо важливо для їхнього добробуту правильно поливати рослини.

Занадто щільна посадка

Перед посадкою варто з’ясувати, до яких розмірів виросте конкретний сорт гортензії. Якщо рослини посадити занадто близько, це ускладнить їхній ріст, обмежить доступ до поживних речовин і збільшить ризик захворювань. Тимчасові прогалини між рослинами можна заповнити однорічниками.

Недостатня зміна ґрунту

Гортензії добре ростуть у родючому, суглинистому ґрунті. Частою помилкою є зміна лише засипки в ямі для посадки – цього недостатньо. Щоб коріння мало змогу активно розвиватися, зміни потрібно вносити на більшій ділянці навколо посадкової лунки.

Відсутність підготовки до зими

У регіонах із холодними зимами гортензії потребують захисту. Перед першим сильним морозом варто рясно полити рослину, а потім замульчувати зону навколо коріння. Гортензії в контейнерах особливо вразливі – їх слід перенести у прохолодне, але захищене місце: гараж або підвал, аби запобігти вимерзанню.