6 корисних способів використати лимонну цедру замість того, щоб викидати її

Лимон – це не просто сік. Його ароматна цедра — справжній скарб, який можна використати у кулінарії, прибиранні, ароматизації оселі та навіть у боротьбі з плямами.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, якщо після приготування лимонаду чи випічки у вас залишились шкіри – не поспішайте їх викидати. Ось як вони можуть стати в пригоді.

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Очищення мікрохвильової печі

Покладіть цедру в миску з водою й поставте в мікрохвильовку на 3 хвилини. Пара допоможе розм’якшити забруднення, а аромат нейтралізує неприємні запахи. Потім просто протріть внутрішню поверхню тканиною.

Скраб для дерев’яних обробних дощок

Посипте дошку сіллю та потріть її половинкою вичавленого лимона. Це дезінфікує, видаляє плями та усуває запахи.

Видалення жовтих плям з білого одягу

Натріть плями лимонним соком (можна видавити залишки зі шкірки) та залиште на сонці. Це природний спосіб відбілити тканину.

Шкірки лимона можна вдало використати у господарстві / Фото Freepik

Ароматизація дому

Просто варіть лимонну шкірку у воді на плиті. Для більш насиченого аромату додайте розмарин, гвоздику або корицю.

Чищення кавника

Цедра, сіль і вода допоможуть видалити плями від кави. Залиште суміш у чайнику на ніч, потім промийте.

Ароматизатор для посудомийної машини

Покладіть кілька шматочків цедри в кошик для посуду – це допоможе усунути запахи під час миття.

До речі, не тільки залишки лимона можуть бути корисними вдома. Є також 4 несподіваних способи використання бананової шкірки вдома, на кухні та в саду.