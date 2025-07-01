Як пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart, від догляду за деревом до очищення нержавіючої сталі – кокосове масло може стати у пригоді всюди. Шість перевірених способів використання його у побуті, розповідаємо далі.

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Полірування меблів

Кокосове масло може замінити хімічні засоби для полірування. Воно підходить для догляду за дерев’яними поверхнями, особливо тьмяними чи подряпаними. Просто нанесіть його на чисту серветку, втирайте круговими рухами, залиште на 15 – 30 хвилин і відполіруйте.

Очищення нержавіючої сталі

Невелика кількість масла, нанесена на мікрофіброву серветку, допоможе освіжити вигляд поверхонь із нержавіючої сталі й прибрати плями або відбитки пальців.

Змащування петель

Кокосове масло легко усуває скрип у дверних петлях і добре тримається на вертикальних поверхнях. Наносьте його обережно ватною паличкою або щіткою.

Кокосове масло може стати корисним у господарстві / Фото Freepik

Догляд за дерев’яним кухонним приладдям

Масло допоможе продовжити життя дерев’яним дошкам, ложкам та мискам. Втирайте його після миття та сушіння предметів і залиште на ніч. За потреби додайте трохи бджолиного воску для тривалішого ефекту.

Видалення клейких залишків

Суміш кокосового масла та соди легко прибирає липкі плями або залишки етикеток. Нанесіть, залиште на кілька хвилин і змийте теплою водою.

Захист садового інвентарю від іржі

Після очищення лез нанесіть трохи масла на тканину та протріть інструменти – це допоможе уникнути іржавіння без агресивної хімії.

До речі, несподівано корисною у господарстві є не тільки кокосова олія, а й черствий хліб, який використовують для різних лайфхаків.