Лише 2 інгредієнти: як легко знищити мікробів та неприємний запах із кухонних дощечок
- Для очищення кухонних дощечок використовуйте харчову соду та половинку лимона, щоб знищити мікроби та неприємний запах.
- Експерти радять закривати кришку унітаза, щоб уникнути мікробної хмари, яка може осідати на речах у ванній.
У тіктоці набирає популярності простий, але ефективний лайфхак для очищення кухонних дощечок. За допомогою нього модна позбутися бактерій і неприємних запахів всього за кілька хвилин.
Своїми секретами поділилась користувачка тіктоку з ніком @julias_life_hacks, передає 24 Канал.
У чому полягає секретний лайфхак?
Усе, що вам потрібно – звичайна харчова сода і половинка лимона. Посипте поверхню дошки содою, а потім натріть її лимоном, злегка віджимаючи сік. Ця комбінація не лише видаляє плями й запахи, а й знищує мікроби, завдяки природним антисептичним властивостям лимонної кислоти та абразивності соди.
Після процедури дошку достатньо промити теплою водою й висушити. Такий спосіб:
- підходить для дерев'яних і пластикових дощечок,
- не пошкоджує матеріал,
- не залишає запаху хімії.
Експерти з побутової гігієни EatRight.org радять регулярно очищати кухонні дощечки, адже вони є одним із головних джерел бактерій на кухні.
Як легко очистити кухонні дощечки / Скриншот з відео @julias_life_hacks
Яка шкідлива звичка у ванній несе небезпеку всій родині?
- Звичка залишати кришку унітаза відкритою може створити "мікробну хмару", що осідає на речах у ванній кімнаті, як-от рушники та зубні щітки.
- Закрита кришка унітаза допомагає контролювати запахи, забезпечує безпеку дітей і домашніх тварин, запобігаючи поширенню інфекцій.