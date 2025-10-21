Лише 2 інгредієнти: як легко знищити мікробів та неприємний запах із кухонних дощечок

У тіктоці набирає популярності простий, але ефективний лайфхак для очищення кухонних дощечок. За допомогою нього модна позбутися бактерій і неприємних запахів всього за кілька хвилин.

Своїми секретами поділилась користувачка тіктоку з ніком @julias_life_hacks, передає 24 Канал.

У чому полягає секретний лайфхак?

Усе, що вам потрібно – звичайна харчова сода і половинка лимона. Посипте поверхню дошки содою, а потім натріть її лимоном, злегка віджимаючи сік. Ця комбінація не лише видаляє плями й запахи, а й знищує мікроби, завдяки природним антисептичним властивостям лимонної кислоти та абразивності соди.

Після процедури дошку достатньо промити теплою водою й висушити. Такий спосіб:

підходить для дерев'яних і пластикових дощечок,

не пошкоджує матеріал,

не залишає запаху хімії.

Експерти з побутової гігієни EatRight.org радять регулярно очищати кухонні дощечки, адже вони є одним із головних джерел бактерій на кухні.



Як легко очистити кухонні дощечки / Скриншот з відео @julias_life_hacks

