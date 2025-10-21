Укр Рус
21 жовтня, 22:10
Лише 2 інгредієнти: як легко знищити мікробів та неприємний запах із кухонних дощечок

Альона Захарова
Основні тези
  • Для очищення кухонних дощечок використовуйте харчову соду та половинку лимона, щоб знищити мікроби та неприємний запах.
  • Експерти радять закривати кришку унітаза, щоб уникнути мікробної хмари, яка може осідати на речах у ванній.

У тіктоці набирає популярності простий, але ефективний лайфхак для очищення кухонних дощечок. За допомогою нього модна позбутися бактерій і неприємних запахів всього за кілька хвилин.

Своїми секретами поділилась користувачка тіктоку з ніком @julias_life_hacks, передає 24 Канал. 

У чому полягає секретний лайфхак?

Усе, що вам потрібно – звичайна харчова сода і половинка лимона. Посипте поверхню дошки содою, а потім натріть її лимоном, злегка віджимаючи сік. Ця комбінація не лише видаляє плями й запахи, а й знищує мікроби, завдяки природним антисептичним властивостям лимонної кислоти та абразивності соди. 

Після процедури дошку достатньо промити теплою водою й висушити. Такий спосіб: 

  • підходить для дерев'яних і пластикових дощечок,
  • не пошкоджує матеріал,
  • не залишає запаху хімії. 

Експерти з побутової гігієни EatRight.org радять регулярно очищати кухонні дощечки, адже вони є одним із головних джерел бактерій на кухні. 


Як легко очистити кухонні дощечки / Скриншот з відео @julias_life_hacks 

Яка шкідлива звичка у ванній несе небезпеку всій родині?

  • Звичка залишати кришку унітаза відкритою може створити "мікробну хмару", що осідає на речах у ванній кімнаті, як-от рушники та зубні щітки.
  • Закрита кришка унітаза допомагає контролювати запахи, забезпечує безпеку дітей і домашніх тварин, запобігаючи поширенню інфекцій.