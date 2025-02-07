5 помилок, які ви допускаєте під час очищення нержавіючої сталі

Прилади з нержавіючої сталі – це справжня класика, яка чудово виглядає в будь-якому інтер'єрі та є зручною в користуванні.

Однак, як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, неправильний догляд за такими речами може завдати їм значної шкоди. Яких найпоширеніших помилок під час очищення нержавіючої сталі варто уникати, розповідаємо далі.

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Використання дротяної губки

Попри те, що такі губки виготовлені з металу, вони зовсім не підходять для чищення нержавіючої сталі. Вони надзвичайно абразивні й можуть залишати подряпини на поверхні, що призведе до втрати блиску і навіть появи іржі. Для очищення краще використовувати м'які губки або тканину з мікрофібри.

Чищення відбілювачем

Відбілювач – чудовий засіб для дезінфекції, але не для нержавіючої сталі. Він містить хлор або хлорид, які руйнують захисний шар оксиду хрому. Це може спричинити появу плям або іржі на поверхні приладів.

Чищення проти напрямку текстури

На поверхні нержавіючої сталі є дрібні лінії, які утворюють текстуру матеріалу. Якщо терти поверхню в протилежному напрямку, бруд і мийні засоби можуть накопичуватися в цих лініях, що зробить прилад матовим і неохайним. Завжди витирайте нержавіючу сталь у напрямку її текстури.

Розпилення мийного засобу безпосередньо на поверхню

Розпилення очищувального засобу прямо на прилади може призвести до появи смуг і нерівномірного покриття. Багато мийних засобів містять олії, які можуть стікати по поверхні. Найкращий спосіб – розпилити засіб на тканину з мікрофібри, а потім ретельно витерти поверхню.

Миття гарячого посуду холодною водою

Якщо ви відразу після приготування їжі миєте гарячу сковорідку з нержавіючої сталі холодною водою, це може спричинити її деформацію через різкий перепад температур. Найкращий варіант – дочекатися, поки посуд трохи охолоне, або використовувати теплу воду для миття.