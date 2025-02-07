Однако, как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, неправильный уход за такими вещами может нанести им значительный вред. Каких самых распространенных ошибок при очистке нержавеющей стали стоит избегать, рассказываем далее.

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Использование проволочной губки

Несмотря на то, что такие губки изготовлены из металла, они совсем не подходят для чистки нержавеющей стали. Они чрезвычайно абразивные и могут оставлять царапины на поверхности, что приведет к потере блеска и даже появлению ржавчины. Для очистки лучше использовать мягкие губки или ткань из микрофибры.

Чистка отбеливателем

Отбеливатель – замечательное средство для дезинфекции, но не для нержавеющей стали. Он содержит хлор или хлорид, которые разрушают защитный слой оксида хрома. Это может привести к появлению пятен или ржавчины на поверхности приборов.

Чистка против направления текстуры

На поверхности нержавеющей стали есть мелкие линии, которые образуют текстуру материала. Если тереть поверхность в противоположном направлении, грязь и моющие средства могут накапливаться в этих линиях, что сделает прибор матовым и неопрятным. Всегда вытирайте нержавеющую сталь по направлению ее текстуры.

Распыление чистящего средства непосредственно на поверхность

Распыление чистящего средства прямо на приборы может привести к появлению полос и неравномерному покрытию. Многие моющие средства содержат масла, которые могут стекать по поверхности. Лучший способ – распылить средство на ткань из микрофибры, а затем тщательно вытереть поверхность.

Мытье горячей посуды холодной водой

Если вы сразу после приготовления пищи моете горячую сковородку из нержавеющей стали холодной водой, это может вызвать ее деформацию из-за резкого перепада температур. Лучший вариант – дождаться, пока посуда немного остынет, или использовать теплую воду для мытья.