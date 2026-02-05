Зробіть це – і труби не лопнуть взимку: 5 простих рішень, що справді працюють

Сильні морози взимку 2026 року стали несподіванкою для багатьох українців. У таких умовах найбільш уразливою частиною оселі є водопровід. Коли вода в трубах замерзає, вона розширюється і може пошкодити систему, що нерідко закінчується затопленням і значними витратами.

Уникнути цього цілком можливо, якщо діяти на випередження, пише ТСН.

Як не допустити прориву труб взимку?

Передусім варто перевірити труби під раковиною. Усередині кухонних або ванних шаф часто холодніше, адже туди майже не потрапляє тепло з кімнати.

Проста порада – під час морозів залишати дверцята шаф відчиненими, особливо на ніч. Це дозволяє теплому повітрю обігрівати труби.

Також важливо підтримувати стабільну температуру в оселі. Якщо в кімнатах холодніше за 13 градусів, ризик замерзання води значно зростає. Постійне, навіть помірне тепло – одна з найкращих гарантій безпеки.

Ще один дієвий спосіб – не давати воді застоюватися. У період сильних морозів варто залишити кран злегка відкритим, щоб вода текла тонкою цівкою. Навіть мінімальний рух перешкоджає утворенню льоду в трубах. Це особливо актуально, якщо ви плануєте на кілька днів поїхати з дому.

Водночас опалення повністю вимикати не слід – мінімальний обігрів може врятувати всю систему.

Окрему увагу варто приділити трубам у холодних приміщеннях – підвалах, гаражах або на горищах. У таких місцях без утеплення не обійтися. Спеціальні теплоізоляційні матеріали доступні за ціною, легко монтуються і значно знижують ризик аварій навіть у сильний мороз.

Дотримуючись цих нескладних рекомендацій, можна спокійно пережити зиму без протікань, зайвих нервів і непередбачених витрат.

Щоб запобігти замерзанню труб, не дозволяйте воді застоюватися / Фото з відкритих джерел

Consumer Reports пише, як розморозити труби, якщо вони вже замерзли:

Якщо з крана тече лише тонка цівка, ймовірно, труба замерзла.

Увімкніть кран, щоб вода могла витікати під час розмерзання.

Обережно прогрівайте трубу феном, електрогрілкою, тепловентилятором або гарячими рушниками.

Не використовуйте відкритий вогонь – це небезпечно і може пошкодити трубу.

Прогрівайте, доки тиск води повністю не відновиться.

Якщо не можете знайти або розморозити проблемну ділянку – зверніться до сантехніка.

Якщо труба луснула, негайно перекрийте воду.

