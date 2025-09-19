Шар свіжої фарби – один із найпростіших і найдешевших способів освіжити простір. Але тут є свій виклик, адже новий колір має гармонійно поєднуватися з тим, що вже є в кімнаті – підлогою, меблями, плиткою, декором.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, часто це виявляється складнішим, ніж здається. Як знайти відтінок, що виглядатиме доречно, розповідаємо далі.

Як обрати саме той відтінок фарби?

Враховуйте елементи кольору

Кожен колір має три складові: відтінок (синій, жовтий, червоний), насиченість (світлість чи темність) і інтенсивність. Якщо стіни й меблі матимуть однакову насиченість, кімната виглядатиме нудно. Баланс створюється саме через контраст: наприклад, теплий відтінок стін і більш холодні меблі, або навпаки.

Довіряйте власному смаку

Правильного чи неправильного рішення немає. Хтось почувається добре серед яскравих контрастів, а комусь потрібна спокійна палітра. Запитайте себе: що дає вам відчуття гармонії – драматичні кольори чи ніжні відтінки?

Збалансуйте сміливі кольори

Якщо ви любите насичені відтінки, важливо дати окові місце для відпочинку. Наприклад, яскраві меблі чудово виглядатимуть на тлі нейтральних стін. Або навпаки – насичені стіни можна врівноважити більш спокійним декором.

Шукайте натхнення в деталях

Колір килима, подушки чи навіть картини може підказати напрямок для вибору фарби. Лише пам’ятайте – відтінки для стін краще робити м’якшими. Наприклад, глибоку бірюзу з килима можна приглушити до пастельного варіанту для стін.

Будьте уважні з приглушеними відтінками

Нейтральні кольори поєднувати не так просто, як здається. Рожево-бежевий може конфліктувати з жовто-бежевим, а синьо-сірий – із коричнево-сірим. Якщо ви працюєте з м’якими відтінками, важливо тримати їх у межах однієї гами.

Правильний відтінок здатен перетворити житло / Фото Freepik

Враховуйте сусідні кімнати

Колір у вітальні має поєднуватися з кольором у коридорі чи кухні, якщо ці кімнати переходять одна в одну. Це створює відчуття цілісності.

Не робіть усе в одному кольорі

Сині стіни, синя плитка й сині шафи – це занадто, якщо ви не хочете монохромного інтер’єру. Краще комбінувати теплі та холодні тони. Наприклад, синій чудово поєднується з персиковими або бежевими відтінками.

Залишайте стіни нейтральними, якщо меблі яскраві

Якщо у вас уже багато кольорових акцентів у меблях чи декорі, краще обрати спокійний відтінок фарби. Це дозволить уникнути візуального перевантаження.

Чи дійсно справа тільки у кольорі?

Вибір кольору фарби – важлива частина створення гармонійного та стильного інтер'єру. Однак це ще не все, що слід знати про фарбування загалом.

Як пише ELLE Decoration, також варто враховувати наступні пункти, шукаючи свою ідеальну фарбу:

Тестуйте фарбу на картоні. Виріжте великі зразки й подивіться, як колір поводиться при різному освітленні та в поєднанні з меблями.

Оберіть основу фарби. Фарби на водній основі легко наносити та мити водою. Вони швидко висихають, еластичні, не жовтіють та безпечніші для здоров’я, однак водночас – менш яскраві та довговічні, можуть відшаровуватися при зволоженні. Фарби на масляній основі тим часом пропонують насичений колір, блиск, високу міцність, підходять для вологих приміщень, але також вони виділяють токсичні випари й складні у митті.

Врахуйте блиск фарби. Матова – приховує недоліки, має глибокий колір, але важче чиститься. Глянцева – міцна, сяє, використовуються найкраще для дверей, оздоблення, акцентних стін.

Як зробити фарбування ідеальним?

Обрати вдалий відтінок та якісну фарбу – це великий відсоток успіху під час оновлення житла. Однак це далеко не всі хитрощі.

Також варто замислитися про фарбування архітектурних елементів, таких як оздоблення та двері в контрастний колір, що додає індивідуальності та підкреслює дизайн інтер'єру.

Або можна розглянути сучасні тренди. До прикладу, однотонне фарбування стін, оздоблення та стелі є популярним рішенням, що додає вишуканості та дорогого вигляду помешканню.