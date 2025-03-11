Лайфхак, що не підведе: як вибрати штори за допомогою колірного кола
- Штори можуть впливати на освітленість простору, тому їх колір є важливим для загального вигляду інтер'єру.
- Колірне коло допомагає вибрати правильні штори, враховуючи колір стін та інших елементів кімнати, щоб створити справді затишний дім.
Додаючи колір до дизайну кімнати, багато людей починають із легких рішень, таких як вибір текстильних елементів: подушок, килимів або штор.
Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, штори займають велику площу й можуть впливати на освітленість простору, тому їх відтінок є ключовим фактором загального вигляду інтер'єру. Як використання колірного кола допоможе підібрати ідеальні штори для гармонійного дизайну, розповідаємо далі.
До теми Як повісити штори рівно: простий лайфхак
Вплив кольору на сприйняття простору
Колір впливає на людину як свідомо (наприклад, при виборі одягу чи меблів), так і підсвідомо, адже кольори можуть впливати на настрій і навіть фізіологічні реакції.
Вибір відтінків залежить від особистого смаку та практичних міркувань, а колірне коло допоможе створити єдину гармонійну палітру та отримати затишний дім.
Що таке колірне коло та як ним користуватися
Колірне коло складається з 12 кольорів:
Основні: червоний, жовтий, синій;
Вторинні (отримані шляхом змішування основних): помаранчевий, зелений, фіолетовий;
Третинні (поєднання основного та вторинного): червоно-оранжевий, жовто-оранжевий, жовто-зелений, синьо-зелений, синьо-фіолетовий, червоно-фіолетовий.
На основі колірного кола можна створити різні комбінації кольорів:
Монохроматичні – різні відтінки одного кольору;
Аналогічні – кольори, що знаходяться поруч (наприклад, зелений, синьо-зелений, синій);
Додаткові – контрастні кольори (наприклад, синій і помаранчевий);
Тріадичні – три рівновіддалені кольори (наприклад, червоний, жовтий, синій).
Кольорові штори: дивіться фото
Вибір штор відповідно до колірного кола
Перед вибором штор зверніть увагу на колір стін та інших елементів кімнати. Визначте тон приміщення: теплий, холодний або нейтральний.
Далі знайдіть підходящу палітру. Наприклад, для сірого кольору зі синіми відтінками можна обирати холодні червоні тони (бордовий, рожевий), а з бежевими нотками – теплі відтінки (теракотовий, цегляний).
Також враховуйте освітлення – штори можуть змінювати колір під впливом природного чи штучного світла.
Штори є важливим елементом, який може зробити інтер'єр як стильним та сучасним, так і повністю зіпсувати його. Незалежно від колірної палітри, деякі з них є антитрендом у 2025 році.
Приклади вдалих поєднань
Завдяки колірному колу можна створити багато різних дизайнів. Зокрема, вдалою буде монохроматична схема – темно-сині штори, світлі блакитні подушки, килим у відтінках сіро-блакитного.
Також непогано може виглядати аналогічна схема – бордовий диван, гірчичні та теракотові подушки, штори теплого червоно-оранжевого відтінку.
Крім того, тріадична схема теж спрацює – іржаво-оранжеві штори, оливково-зелений плед, сливові акценти в текстилі.