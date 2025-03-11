Лайфхак, що не підведе: як вибрати штори за допомогою колірного кола

Додаючи колір до дизайну кімнати, багато людей починають із легких рішень, таких як вибір текстильних елементів: подушок, килимів або штор.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, штори займають велику площу й можуть впливати на освітленість простору, тому їх відтінок є ключовим фактором загального вигляду інтер'єру. Як використання колірного кола допоможе підібрати ідеальні штори для гармонійного дизайну, розповідаємо далі.

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Вплив кольору на сприйняття простору

Колір впливає на людину як свідомо (наприклад, при виборі одягу чи меблів), так і підсвідомо, адже кольори можуть впливати на настрій і навіть фізіологічні реакції.

Вибір відтінків залежить від особистого смаку та практичних міркувань, а колірне коло допоможе створити єдину гармонійну палітру та отримати затишний дім.

Що таке колірне коло та як ним користуватися

Колірне коло складається з 12 кольорів:

Основні: червоний, жовтий, синій;

Вторинні (отримані шляхом змішування основних): помаранчевий, зелений, фіолетовий;

Третинні (поєднання основного та вторинного): червоно-оранжевий, жовто-оранжевий, жовто-зелений, синьо-зелений, синьо-фіолетовий, червоно-фіолетовий.

На основі колірного кола можна створити різні комбінації кольорів:

Монохроматичні – різні відтінки одного кольору;

Аналогічні – кольори, що знаходяться поруч (наприклад, зелений, синьо-зелений, синій);

Додаткові – контрастні кольори (наприклад, синій і помаранчевий);

Тріадичні – три рівновіддалені кольори (наприклад, червоний, жовтий, синій).

Кольорові штори: дивіться фото

Вибір штор відповідно до колірного кола

Перед вибором штор зверніть увагу на колір стін та інших елементів кімнати. Визначте тон приміщення: теплий, холодний або нейтральний.

Далі знайдіть підходящу палітру. Наприклад, для сірого кольору зі синіми відтінками можна обирати холодні червоні тони (бордовий, рожевий), а з бежевими нотками – теплі відтінки (теракотовий, цегляний).

Також враховуйте освітлення – штори можуть змінювати колір під впливом природного чи штучного світла.

Штори є важливим елементом, який може зробити інтер'єр як стильним та сучасним, так і повністю зіпсувати його. Незалежно від колірної палітри, деякі з них є антитрендом у 2025 році.

Приклади вдалих поєднань

Завдяки колірному колу можна створити багато різних дизайнів. Зокрема, вдалою буде монохроматична схема – темно-сині штори, світлі блакитні подушки, килим у відтінках сіро-блакитного.

Також непогано може виглядати аналогічна схема – бордовий диван, гірчичні та теракотові подушки, штори теплого червоно-оранжевого відтінку.

Крім того, тріадична схема теж спрацює – іржаво-оранжеві штори, оливково-зелений плед, сливові акценти в текстилі.