Як зробити маленький сад більшим: 6 порад

Маленький двір чи патіо – не вирок для ландшафтного дизайну. Навіть на обмеженому просторі можна створити затишний, естетичний та функціональний сад.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, достатньо продумати розміщення рослин, меблів та врахувати кілька порад. Що потрібно, аби візуально збільшити сад, розповідаємо далі.

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Багатошаровість замість великих чагарників

Прагнення створити затишний простір часто починається з бажання відгородитися від сусідів. Але висадка одного великого вічнозеленого чагарника може зробити двір тісним і закритим.

Замість цього варто створити багатошарові насадження: вищі рослини – на задньому плані, нижчі – на передньому. Поєднуйте різні текстури: від грубих листків до дрібного листя. Це додасть простору глибини та візуального об'єму.

Використовуйте вертикальний простір з розумом

Коли місця мало, розширюйтеся вгору. Стовпці для витких рослин, багаторівневі кашпо, підвісні кошики – усе це дозволяє втиснути більше зелені. Але важливо не переборщити: залиште частину вертикального простору вільною, щоб сад не здавався перевантаженим.

Рослини мають бути пропорційними простору

Велике дерево посеред маленького двору – швидкий спосіб втратити відчуття простору. Шукайте карликові сорти дерев і чагарників. Вони дозволять вам урізноманітнити палітру форм, кольорів і фактур, не порушуючи масштабу.

Маленький сад також може бути затишним / Фото Freepik

Обирайте рослини з подвійною функцією

Не варто розділяти декоративний і корисний сади. Наприклад, лаванда, м’ята чи розмарин мають не лише приємний вигляд, а й аромат, смак і корисні властивості. Полуниця прикрашає квітник, а потім дарує плоди. Навіть виноградна лоза може виконувати функцію і декору, і тіні, і забезпечувати врожай.

Меблі – в міру і в стилі

Вуличні меблі не повинні з’їдати весь простір. Обирайте менші столики, диванчики замість повнорозмірних диванів, стільці з тонкими ніжками. Звертайте увагу і на бруківку: дрібніший формат виглядає гармонійніше на малих площах.

Сад як продовження будинку

Найкращий садовий дизайн – той, що логічно продовжує інтер’єр будинку. Якщо ваш дім – сучасний і стриманий, варто обрати елегантні насадження та чисті форми. Якщо будинок має сільський стиль – чудово виглядатиме котеджний сад. Використовуйте схожі матеріали, форми та кольори, щоб створити єдність між внутрішнім і зовнішнім простором.

До слова, навіть найменший сад може бути затишним і функціональним, якщо очистити його після зими.