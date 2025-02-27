7 оновлень будинку, які зараз можуть здаватися чудовими, але згодом є ризик пошкодувати

Модернізація будинку може стати великим вкладенням, але не завжди варта зусиль і коштів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Real Simple, деякі проєкти можуть збільшити вартість майна, а інші – стати джерелом постійних турбот. Про сім модернізацій, які, за словами експертів, потребують особливої уваги, розповідаємо далі.

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Широке озеленення

Великі сади та ландшафтний дизайн можуть збільшити привабливість будинку, але вимагають значних витрат на догляд та обслуговування. Якщо хочете додати зелені своїй ділянці без зайвих турбот, розгляньте варіанти з місцевими рослинами, що не вимагають інтенсивного догляду.

Створення спа у ванній

Підлоги з підігрівом та інші комфортні функції можуть бути варті своєї ціни, але великі ванни та парові душі можуть виявитися великою турботою через їх обслуговування.

Скляні та глянцеві поверхні

Вони стильні, але вимагають частого чищення від пилу та плям, що може бути важким завданням.

Деякі оновлення можуть ускладнити життя / Фото Pexels

Басейн

Встановлення та підтримка басейну може бути дорогою та неефективною в холодних кліматичних умовах.

Акваріуми

Вони привабливі, але потребують постійного догляду та утримання, що може бути витратно та часово затратно.

Забагато білого

Білий декор може зробити будинок світлішим, але вимагає постійного догляду та частого прибирання.

Вбудовані полиці

Вони можуть виглядати стильно, але вимагають постійної організації та чищення, що може бути непрактичним.