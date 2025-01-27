Дешево, але неймовірно гарно: техніка фарбування, що зробить ваші двері унікальними

Оновлення вхідних дверей може значно підвищити привабливість будинку за незнані кошти. Особливо якщо для цього застосувати техніку омбре, яка додасть житлу унікального характеру.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, такий дизайн передбачає поєднання кількох кольорів і точно не залишить вашу домівку без уваги. Як це самотужки оновити двері у техніці омбре, розповідаємо далі.

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Як зробити омбре на дверях

Перш ніж почати перетворення своїх дверей, підготуйте три кольори фарби, ґрунтовку, малярську стрічку, валики та кисті.

Першим кроком зніміть двері з петель і поставте на рівну поверхню. Дістаньте ручки та замки або застосуйте малярський скотч для їх захисту. Очистьте та відшліфуйте поверхню, а потім нанесіть ґрунтовку.

Далі використовуйте малярську стрічку, щоб розділити двері на третини. Це допоможе створити чіткі межі між кольорами.

Як самотужки пофарбувати двері: дивіться відео

Почніть з найсвітлішого кольору на верхній третині дверей, середнього на другій й найтемнішого на нижній. Змішайте кольори на місці зустрічі, використовуючи сухий малярський валик для розтушування переходів між відтінками.

Працюйте швидко, щоб фарба не сохла, і продовжуйте змішувати кольори для створення плавних переходів. Повторюйте ці кроки для кожного з трьох кольорів, дотримуючись оригінальних меж.

Для досконалого результату вибирайте відтінки, які відповідають вашому інтер'єру і зовнішньому середовищу. Враховуйте також архітектурні особливості будинку для вибору ідеальних кольорів.

Коли двері будуть закінчені, оберіть для них фурнітуру, що пасуватиме до нового стилю, та встановіть назад на петлі. У результаті такий редизайн не тільки підвищить естетичну привабливість дому, але й дасть вам можливість виразити ваш індивідуальний стиль через кольори.