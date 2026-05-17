Квіти будуть рости прямо з домашнього телефону: це не вигадка, а реальність

Колись, у часи, коли смартфони з сенсорними екранами ще здавалися фантастикою, у кожному домі був стаціонарний телефон. Одна з найпопулярніших моделей 1960-х – дискові телефони – з масивною основою, круглим диском для набору номера та слухавкою зверху.

Сьогодні такі ретро-речі часто можна знайти у секонд-хендах чи на барахолках. І хоча домашній телефон уже мало кому потрібен, йому можна дати нове життя – перетворити на оригінальний горщик для рослин. Про це розповідають на ютуб-каналах Coral та juniper.

Дивіться також Українець збудував глиняну хату у Карпатах: які лайфхаки з обігріву він використовує

Як перетворити домашній телефон на горщик для квітів?

Для такого DIY-проєкту знадобляться: старий дисковий телефон, викрутка, ножиці, фарба-спрей, суперклей, маленька рослина або сукулент, гравій і ґрунт.

Спершу переверніть телефон і відкрутіть гвинти знизу, щоб зняти кришку. Потім обережно розберіть внутрішні деталі. За допомогою викрутки приберіть компоненти, а ножицями обріжте дроти. Зніміть диск для набору номера, але залиште його корпус – у центрі має бути отвір для рослини.

Після цього можна пофарбувати корпус телефону. Для контрасту диск можна зробити іншого кольору.

Коли фарба висохне, за потреби приклейте диск суперклеєм, адже після розбирання він може не триматися самостійно. Потім закрутіть нижню кришку назад.

Далі час висаджувати рослину. Насипте всередину трохи гравію через отвір від диска, потім додайте ґрунт і залиште місце для рослини. Для сукулентів краще використовувати землю з піском, перлітом або пемзою – це забезпечить хороший дренаж.

Після цього акуратно помістіть рослину в отвір. Якщо ви обрали сукулент, поставте телефон-горщик у місце з яскравим розсіяним світлом. Поливати такі рослини потрібно небагато – приблизно раз на два тижні влітку і раз на три тижні взимку.

Домашній телефон перетворюється на горщик для рослини: дивіться відео

Як пише House Digest, для такого незвичного горщика підійдуть китайське грошове дерево, "нитка перлів" або африканська фіалка. Головне – обирати компактні й повільнорослі рослини.

Якщо не хочеться доглядати за живою рослиною, можна використати штучну або навіть повітряні рослини, яким не потрібен ґрунт. Такий проєкт – чудовий спосіб подивитися на старі речі по-новому й перетворити їх на стильний декор.

Горщиком для квітів може стати й стара кавоварка

Горщики для рослин у магазинах часто дорогі й одноманітні, тому багато хто шукає оригінальні альтернативи. Одним із таких варіантів може стати стара кавоварка, яку легко перетворити на стильне кашпо.

У різні відсіки кавоварки можна посадити різні рослини. Наприклад, у скляній колбі зручно вкорінювати рослини, адже видно коріння, а верхній відсік підійде для ампельних квітів. Це не лише економить гроші, а й додає оселі незвичного декору.

Скляну колбу також можна використати як мінітерраріум для папороті чи інших вологолюбних рослин.