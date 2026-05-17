Сегодня такие ретро-вещи часто можно найти в секонд-хендах или на барахолках. И хотя домашний телефон уже мало кому нужен, ему можно дать новую жизнь – превратить в оригинальный горшок для растений. Об этом рассказывают на ютуб-каналах Coral и juniper.

Как превратить домашний телефон в горшок для цветов?

Для такого DIY-проекта понадобятся: старый дисковый телефон, отвертка, ножницы, краска-спрей, суперклей, маленькое растение или суккулент, гравий и почва.

Сперва переверните телефон и открутите винты снизу, чтобы снять крышку. Затем осторожно разберите внутренние детали. С помощью отвертки уберите компоненты, а ножницами обрежьте провода. Снимите диск для набора номера, но оставьте его корпус – в центре должно быть отверстие для растения.

После этого можно покрасить корпус телефона. Для контраста диск можно сделать другого цвета.

Когда краска высохнет, при необходимости приклейте диск суперклеем, ведь после разборки он может не держаться самостоятельно. Затем закрутите нижнюю крышку обратно.

Далее время высаживать растение. Насыпьте внутрь немного гравия через отверстие от диска, затем добавьте грунт и оставьте место для растения. Для суккулентов лучше использовать землю с песком, перлитом или пемзой – это обеспечит хороший дренаж.

После этого аккуратно поместите растение в отверстие. Если вы выбрали суккулент, поставьте телефон-горшок в место с ярким рассеянным светом. Поливать такие растения нужно немного – примерно раз в две недели летом и раз в три недели зимой.

Как пишет House Digest, для такого необычного горшка подойдут китайское денежное дерево, "нить жемчуга" или африканская фиалка. Главное – выбирать компактные и медленнорастущие растения.

Если не хочется ухаживать за живым растением, можно использовать искусственное или даже воздушные растения, которым не нужен грунт. Такой проект – отличный способ посмотреть на старые вещи по-новому и превратить их в стильный декор.

Горшком для цветов может стать и старая кофеварка

Горшки для растений в магазинах часто дорогие и однообразные, поэтому многие ищут оригинальные альтернативы. Одним из таких вариантов может стать старая кофеварка, которую легко превратить в стильное кашпо.

В разные отсеки кофеварки можно посадить разные растения. Например, в стеклянной колбе удобно укоренять растения, ведь видно корни, а верхний отсек подойдет для ампельных цветов. Это не только экономит деньги, но и добавляет дому необычного декора.

Стеклянную колбу можно использовать как мини-террариум для папоротника или других влаголюбивых растений.