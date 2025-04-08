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Дім Навколо дому Як зрозуміти, що ваші водостічні жолоби встановлено неправильно: що з цим робити
8 квітня, 21:55
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Як зрозуміти, що ваші водостічні жолоби встановлено неправильно: що з цим робити

Олеся Філоненко
Основні тези
  • Неправильний монтаж водостічних жолобів може призвести до засмічення, переповнення води, протікання та пошкодження фундаменту.
  • Для вирішення проблем рекомендується замінити секційні жолоби на безшовні, обрати правильний розмір системи, встановити захисні решітки, перевстановити жолоби з правильним нахилом та оновити кріплення.

Жоден дах не може ефективно виконувати свою функцію без системи водовідведення. Водостічні жолоби захищають фундамент будинку від руйнування, підвал – від затоплення, а ділянку – від ерозії ґрунту.

Проте, як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть наявність водостоків не гарантує безпеки, якщо вони були змонтовані з помилками. Як перевірити свої ринви та що робити, якщо вони встановлені неправильно, розповідаємо далі.

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Ознаки помилок при встановленні ринв

Найчастішими проблемами є:

  • Постійне засмічення жолобів, навіть за умови регулярного очищення. Це може бути пов'язано із занадто малим розміром жолобів або поганим з'єднанням елементів у секційних системах.

  • Переповнення води, що виникає через неправильний нахил жолобів. Без належного куту вода не стікає до водостічної труби, накопичується і переливається через край.

  • Протікання, зокрема в місцях з'єднання секцій. Ненадійні ущільнювачі часто призводять до просочування води.

  • Провисання або відрив жолобів від даху. Це результат нерівномірного розподілу ваги або використання ненадійних кріплень.

Серйозні проблеми з дахом і фундаментом також можуть вказувати на помилки при встановленні:

  • Скупчення води біля фундаменту може спричинити його пошкодження та затоплення підвалу.

  • Неправильне розташування жолобів або їх недостатня кількість також призводять до витоку води по стінах.

  • Якщо жолоби не відповідають розміру даху, вони не справляються з обсягом опадів, що провокує переливи.

  • У регіонах із дощовим або сніговим кліматом неправильне кріплення сприяє деформації жолобів під вагою води чи снігу.

Неправильний монтаж водостоків псує їхню роботу / Фото Pexels

Як розв'язувати проблему

Є кілька варіантів, як можна розв'язати проблеми з ринвами. По-перше, можна замінити секційні жолоби на безшовні. Безшовні системи не мають з’єднань, які часто протікають і затримують сміття. Це значно знижує ризик засмічень і протікань.

По-друге, можна обрати правильний розмір водостічної системи. Якщо жолоби замалі, потрібно їх замінити на більші. Для точного розрахунку краще звернутись до фахівця.

По-третє, можна встановити захисні решітки. Вони допомагають уникати засмічення, але не повністю захищають від дрібного сміття. У поєднанні з правильною системою вони ефективні.

Також можна перевстановити жолоби з правильним нахилом. Ідеальний ухил – приблизно 6 міліметрів на кожні 3 метри довжини жолоба у напрямку до водостоку.

Крім того, можна перевірити та оновити кріплення. Підвіси потрібно розміщувати не далі ніж через 90 сантиметрів один від одного, а в дощових регіонах – через 45 сантиметрів. Рекомендована довжина гвинтів – 4 сантиметри.

Наостанок можна подовжити водостічні труби. Вони мають відводити воду щонайменше на 1,2 – 1,5 метра від дому, у напрямку, що відповідає природному ухилу ділянки.

До речі, не варто забувати й про очищення ринв. Водостоки слід чистити один – два рази на рік, особливо восени та весною.