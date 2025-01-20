Про це забувають майже усі: як підготувати до морозів спринклерну систему у саду

З настанням морозної зими, правильна підготовка будинку та подвір’я є критичною, щоб уникнути пошкоджень. Серед основних завдань – вимкнення зовнішніх кранів, шлангів та, що не менш важливо, спринклерної системи.

Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, якщо забути про останню, це може стати серйозною проблемою, яка призведе до дорогих ремонтів і потенційно небезпечних ситуацій. Як же правильно підготувати систему зрошення газонів до морозів, розповідаємо далі.

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Чому важливо вимикати систему зрошення газону взимку

Якщо залишити спринклерну систему увімкненою взимку, це може призвести до купи негативних наслідків.

Зокрема, вода, яка витікає з працюючих зрошувачів, перетворюється на слизький лід, створюючи небезпеку для людей і транспорту.

Крім того, вода може замерзнути у трубах, а розширюючись при цьому, вона може спричинити тріщини або навіть розриви. Це своєю чергою може призвести до виходу з ладу спринклерних головок і клапанів, затоплення подвір’я чи будинку та зайвих витрат на ремонт.

Щоб уникнути таких проблем, варто готувати спринклерну систему до зими з настанням холодів.

Щоб система поливу газону працювала справно, її важливо готувати до холодів / Фото Pexels

Для цього слід ознайомитися із посібником для користувачів від виробника, щоб дізнатися, яку систему дренажу має спринклер – автоматичну або ручну.

Для автоматичної системи дренажу достатньо буде вимкнути зовнішнє водопостачання, знизити тиск у системі, запустивши спринклерну головку, та дочекайтеся автоматичного зливу води.

Водночас для ручної системи дренажу доведеться перекрити подачу води, відкрити всі клапани для зливу води вручну та злити воду.

Такі прості дії дозволять уникнути дорогих ремонтів та утворенню льоду на подвір'ї, а також гарантуватимуть, що з настанням тепла ваш газон буде справно поливатися.