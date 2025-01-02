Як пише 24 Канал з посиланням на House Digest, навіть якщо трава перебуває в стані спокою, а дерева скинули листя, належна увага до вашого подвір’я допоможе уникнути пошкоджень та підготувати територію до весни. Які інструменти необхідні, щоб виконувати всі зимові завдання, розповідаємо далі.

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Інструменти для боротьби зі снігом, льодом та наслідками негоди

Очищення ділянки від снігу та льоду – важлива частина зимової рутини. Експерти радять не відкладати ці завдання, оскільки замерзлий сніг набагато складніше видаляти. А для того, щоб зручно та ефективно давати раду з цією типовою зимовою роботою, вони пропонують запастися таким обладнанням:

Ручна повітродувка. Це ефективний інструмент для прибирання легкого та пухнастого снігу. Найкраще роздувати сніг перш ніж він замерзне, щоб потім не довелося відкидати брили спресованого льоду.

Міцна лопата для снігу. Обирайте моделі з дубовою ручкою, яка забезпечує надійність і довговічність.

Металева лопата. Цей інструмент стане у пригоді для розколювання льоду та видалення великих його шматків.

Також фахівці радять придбати хлорид кальцію, що є чудовою альтернативою кам’яній солі та не пошкоджує бетон чи асфальт.

А крім того, вони наголошують, що важливо не забувати про інструменти для боротьби з наслідками негоди, зокрема з сильним вітром, що нерідко стається взимку. Так, слід мати вдома бензопилу середнього розміру, що чудово підійде для обрізання та розпилювання гілок, які можуть впасти або зламатися під впливом снігу чи вітрів.