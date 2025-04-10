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10 квітня, 09:39
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Щоб зміна житла не перетворилася на хаос: 4 лайфхаки для комфортного переїзду

Анжеліка Байбак
Основні тези
  • Блогерка Тетяна Квітко поділилася лайфхаками для комфортного переїзду, зокрема, радить провести розхламлення, щоб позбутися непотрібних речей.
  • Вона також пояснила, чому речі краще складати у коробки.

Переїзд для багатьох є найжахливішим етапом. Збір речей, пакування, а потім їхнє розкладання на нові місця для когось є окремим видом катування. Щоб цей процес був простішим, у мережі поділилися дієвими лайфхаками для комфортного переїзду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на блогерку Тетяну Квітко.

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Як підготуватися до переїзду

Українська блогерка розповіла, що неодноразово стикалася з переїздами, а тому – вирішила поділитися дієвими лайфхаками, які допоможуть під час переїзду. 

  • Розхламлення перед переїздом

Блогерка радить перед переїздом провести розхламлення. Так, усі непотрібні речі можна викинути, продати чи віддати близьким.

Навіщо перевозити речі, якими ви не користуєтеся,
– наголосила блогерка.

  • Пакуйте речі у коробки

За словами Тетяни Квітко, пакувати речі у коробки набагато зручніше, аніж у ті ж сумки чи пакети. Їх можна придбати у магазинах чи на пошті. 

  • Сортуйте речі за категоріями

Щоб не задаватися питаннями, де і що лежить, речі варто відразу сортувати за категоріями. Також можна сортувати речі за кімнатами. Одяг блогерка пропонує складати, сортуючи все по членах сім'ї.

  • Підписуйте коробки

Аби точно знати, які коробки та куди нести, підписуйте коробки. На них можна вказати кімнату чи призначення речей, а також перерахувати основні категорії предметів.

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