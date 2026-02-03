Мийка на кухні залишатиметься ідеально чистою, якщо робити цю 20-секундну дію
- Підтримувати кухонну мийку чистою можна, якщо після миття посуду швидко протерти її губкою з мийним засобом і змити водою.
- Інші поради щодо підтримки кухні у чистоті включають використання часу приготування їжі для прибирання, щоденний виніс сміття та уникнення відкладання дрібного прибирання.
Миття посуду – справа, яку більшість із нас робить кілька разів на день. І саме тому кухонна мийка дуже швидко брудниться. Але, як виявилося, підтримувати її в ідеальному стані можна без особливих зусиль.
Користувачі Reddit поділилися своїми побутовими лайфхаками, які реально працюють. Серед порад – усе: від незвичних засобів для прибирання до дрібних хитрощів, що економлять час, пише Express.
Дивіться також Вітальня Дженніфер Еністон – це майстер-клас із поєднання сучасності та вінтажності
Який лайфхак допоможе утримувати мийку ідеально чистою?
Одна з порад виявилася настільки простою, що людей здивувало, чому вони про неї досі не знали.
Секрет полягає у тому, що після миття посуду потрібно:
- нанести трохи засобу для миття посуду на мийку;
- витратити 20 – 30 секунд, щоб швидко протерти її губкою;
- змити водою.
І це все. Жодного генерального прибирання.
Один із користувачів написав: "Це не має бути щось складним – просто швидко протерти мийку з мийним засобом і сполоснути. Я також тримаю біля раковини ганчірку й кожного разу, коли заходжу на кухню, швидко протираю стільницю. Крихти й липкі плями просто не встигають з'явитися. Кухня здається значно чистішою".
Інший додав: "Я роблю так уже кілька років і ще тримаю маленький пульверизатор із водою та мийним засобом. Це реально змінює все".
Для очищення раковини використовуйте пульверизатор із водою та мийним засобом / Фото Pexels
У коментарях люди також радять:
- використовувати час, поки готується їжа, щоб швидко навести лад на кухні;
- виносити сміття щодня, навіть якщо пакет ще не повний – так не з'являється запах;
- не відкладати дрібне прибирання "на потім".
Фахівці з прибирання пояснюють: якщо регулярно очищати мийку, вапняний наліт і бруд просто не встигають накопичуватися, а кухня завжди матиме охайний вигляд.
Як правильно мити кухонні мийки?
Як пише Better Homes and gardens, чистити кухонну мийку потрібно раз на тиждень – це займає близько 20 хвилин і не потребує дорогих засобів.
- Приберіть посуд і змийте крихти водою.
- Надягніть рукавички.
- Нержавійка: посипте содою, додайте трохи мийного засобу, почистіть губкою, змийте й витріть насухо.
- Біла мийка: сода + кілька крапель перекису водню, потерти губкою, змити.
- Фарфор: іржу почистіть половинкою лимона з сіллю, змийте теплою водою.
Чим не можна мити кухонні шафки?
Неправильний догляд за кухонними шафами може пошкодити деревину, зробити покриття тьмяним і залишити липкі сліди.
Основні поради експертів:
- Перші 6 місяців після фарбування чистіть шафи лише водою з милом і м'якою серветкою, не тріть сильно.
- Не заливайте шафи великою кількістю води – це може деформувати деревину та спричинити набрякання.
- Уникайте абразивних губок, сталевої вати та грубих щіток – використовуйте мікрофібру.
- Не застосовуйте агресивні засоби для чищення або знежирювачі, не призначені для деревини.
- Поліролі та воски можуть залишати липкий шар і пошкоджувати покриття – спершу тестуйте їх на непомітній ділянці.
- Не змішуйте різні засоби для чищення, щоб уникнути хімічних реакцій.