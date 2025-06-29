Як почистити килим своїми руками

Якщо ви полюбляєте килими, то час від часу стикаєтеся з проблемою збереження його чистоти. Навіть якщо дотримуватися регулярного прибирання, його доведеться періодично чистити

Зазвичай, щоб почистити килим, люди звертаються до хімчистки, але зробити це можна і своїми руками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Woman & Home.

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Як почистити килим за 7 кроків

Регулярне чищення килима дозволяє зберегти його гарним та пишним протягом тривалого часу. Так, щоб почати етап очищення, слід спочатку прибрати меблі або ж витягнути килим, щоб його було зручно чистити.

Далі слід ретельно пропилососити його. Це потрібно не лише для того, щоб позбутися пилу, бруду чи шерсті домашніх тварин, а й щоб підняти ворс та вирівняти його у тих місцях, де він вже з часом затерся.

Якщо килим лежав під меблями, то слід ретельно його розглядати. Так, фахівці радять взяти звичайні кубики льоду та залишити їх на місцях, де ворс під тиском утворив вм'ятини. Через деякий час слід розгладити килим.

Важливо. Якщо на килимі збереглася бирка з інструкцією до чистки, то обов'язково її перечитайте. Можливо, деякі засоби не варто використовувати.

Коли всі підготовчі етапи минули, то можна починати безпосередньо чистку. Якщо на килимі є старі плями, які не відмиються з першої спроби, то їх можна замочити. Для цього спеціальний розчин чи порошок для чищення килимів слід нанести на пляму та за допомогою холодної води ретельно обробити найбрудніші місця.

Цікаво. Щоб плями на килимі не залишалися, то відразу після забруднення слід налити газовану воду. Вона розчинить бруд та не дозволить йому проникнути у ворс.

Також килим можна почистити харчовою содою. Чистку можна виконувати щіткою чи звичайною ганчіркою – все залежить від ступеня забрудненості. Також можна скористатися пароочисником. Після чистки килим варто ретельно просушити, аби волога всередині вивітрилася.

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