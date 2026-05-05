Як пофарбувати стелю без бризок: маленька хитрість будівельників

Фарбування стелі часто перетворюється на справжній виклик: краплі фарби потрапляють на обличчя, одяг і підлогу, а прибирання після роботи займає не менше часу, ніж сам ремонт. Втім, існує простий лайфхак, який допомагає значно зменшити кількість бруду і зробити процес набагато акуратнішим.

Як пише Martha Stewart, вирішити проблему патьоків можна за допомогою звичайної паперової тарілки.

Як це працює?

Її радять використовувати як імпровізований захисний екран: достатньо проткнути ручку валика через центр тарілки і розмістити її під робочою частиною інструмента. Такий бар'єр перехоплює краплі фарби ще до того, як вони почнуть падати вниз.

Експерти з ремонту також зазначають, що замість тарілки можна використовувати обрізану пластикову пляшку – принцип роботи той самий. За словами фахівців, фізика процесу проста:

фарба стікає вниз під дією гравітації,

а захисний елемент під валиком не дає їй потрапити на підлогу чи одяг.

Дизайнер і експерт з мистецтва Джессі Брукс пояснює, що такий підхід не лише захищає простір від забруднення, а й робить сам процес більш комфортним. Менше бризок означає менше часу на прибирання і більше можливості зосередитися на рівномірному нанесенні фарби.



Як пофарбувати стелю без бризок / Фото Pexels

Як уникнути бризок ще до початку роботи?

Щоб фарбування стелі пройшло акуратно і без зайвого бруду, варто подбати про кілька простих речей ще до старту роботи. Серед базових лайфхаків, яка радить Tom's Guide:

Не набирати занадто багато фарби на валик, адже надлишок одразу починає капати.

Важливо добре прокочувати валик у ванночці перед тим, як наносити фарбу на поверхню, щоб рівномірно розподілити її.

Під час роботи краще рухатися повільно і без різких ривків, оскільки саме швидкі рухи найчастіше створюють бризки.

Починати варто з країв, поступово переходячи до центру стелі – так легше контролювати процес і уникнути нерівномірного нанесення.

